India Gaming Summit: ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा, 13 अगस्त तक चलेगा समिट

इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया की बिजनेस मीडिया वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने 11 से 13 अगस्त तक इंडिया गेमिंग समिट के दूसरे एडिशन का आयोजन किया है. यह तीन दिन का वर्चुअल इवेंट है. इसमें ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के हितधारक साथ मिलकर गेमिंग में कंटेंट, मोनटाइजेशन, रेगुलेशन्स, गेमर्स, एडवरटाइजिंग, ऐड फ्रॉड आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

इंडिया गेमिंग सेगमेंट के पहले दिन कोविड-19 महामारी के बैकग्राउंड में गेमिंग इंडस्ट्री के विकास की चर्चा होगी कि आज के दौर में गेमर्स क्या देखते हैं. इंडस्ट्री के जानकार इसे लेकर भी चर्चा करेंगे कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच साफ अंतर करने की जरूरत है. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (PDP) कमेटी के चेयरमैन जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने कहा कि भारत में अलग-अलग राज्यों के कानूनों के बीच असमानताएं हैं. यह बेहतर होगा कि अगर गेमिंग इंडस्ट्री को देखने के लिए कोई स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्था हो.

इसके अलावा वक्ताओं ने गेमिंग इंडस्ट्री में प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए माहौल बनाने की जरूरत पर भी चर्चा की. Gen.G एस्पोर्ट्स के एजुकेशन पार्टनरशिप के मैनेजर Yugina Yun ने कहा कि ऐसी कई महिला एस्पोर्ट्स पेशेवर हैं, जिनका हम इस क्षेत्र में जश्न मना सकते हैं और कॉलेज कैंपस में लाना चाहिए, जिससे युवा छात्र इस आइडिया को देख सकें. उन्होंने कहा कि हमें छात्रों के लिए सुरक्षित स्पेस को प्रोत्साहन और उन्हें लीडरशिप अवसरों के लिए स्पॉनसर करना चाहिए.

Spiel स्टूडियोज के फाउंडर और सीईओ मोहित सुरेका ने कहा कि पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स की जरूरतें एक दूसरे से अलग हैं. उन्होंने आगे कहा कि कंसोल गेमर्स मोबाइल गेम नहीं खेलते हैं.

