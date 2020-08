Independence Day 2020: स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें स्टीकर्स, ऐसे करें डाउनलोड

Independence Day 2020 Stickers: 15 अगस्त को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग लोग अपने दोस्तों और परिवारों को बधाई और मैसेज भेजेंगे. इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से आप घर से बाहर जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जश्न नहीं मना सकेंगे. लेकिन आपके पास फोन में व्हाट्सऐप है जिसके जरिए आप वर्चुअल तौर पर अपने नजदीकी लोगों के साथ भारत की आजादी का जश्न मना सकते हैं. और इसे करने का बेहतर तरीका स्वतंत्रता दिवस थीम के स्टीकर्स हैं.

स्वतंत्रता दिवस के स्टीकर को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड पर व्हाट्सऐप यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा. वहां पर उन्हें स्वतंत्रता दिवस के स्टीकर्स के लिए खोजना होगा. सर्च करने के बाद प्ले स्टोर पर आपको कुछ ऐप्स दिखेंगे जिनमें स्वतंत्रता दिवस के स्टीकर की गैलरी मौजूद होगी. यूजर्स डिस्प्ले पर दिख रहे किसी भी ऐप पर टैप और डाउनलोड करके उन्हें अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं.

जो ऐप आपको प्ले स्टोर पर दिखेंगे उनमें 15 August Stickers for Whatsapp, 15 August- Independence day Sticker 2020 WhatsApp और 15 August – Independence day Sticker 2020 शामिल हैं.

इसके बाद उन्हें डाउनलोड किए गए स्टीकर ऐप को खोलना होगा. ऐप के अंदर, यूजर अपनी पसंद के मुताबिक, स्टीकर पैक को चुन सकता है, जिसे वह व्हाट्सऐप पर ऐड करना चाहते हैं. इसके बाद यूजर को अपने व्हाट्सऐप को खोलना है और उस चैट को सिलेक्ट करना होगा जिसे वे स्टीकर भेजना चाहते हैं. फिर इमोजी आइकन पर टैप करना है, जिसके बाद नए स्टीकर को दूसरे स्टीकर को दूसरों की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं.

दूसरी तरफ, JioChat ने भी स्वतंत्रता दिवस के लिए स्पेशल स्टीकर पेश किए हैं. ऐप्लीकेशन के अंदर, स्टीकर स्टोर ऑप्शन के तहत स्वतंत्रता दिवस स्टीकर का पैक मिलेगा. स्टीकर पैक को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है. फिर वह उसे चैट में भेज सकते हैं.

