IMC 2020: 4th ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ ईवेंट शुरू, PM मोदी बोले— समय से 5जी लाने के लिए मिलकर करना होगा काम

India Mobile Congress: चौथा ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ (IMC 2020) ईवेंट आज से शुरू हो गया है. पीएम मोदी ने इस इवेंट के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि 5जी को समय से लाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है. इससे लाखों भारतीय सशक्त होंगे. उन्होंने पूछा कि जिस तरह तकनीक अपग्रेड होने पर हम सभी अपने हैंडसेट और गैजेट्स बदलते हैं, क्या उसी तरह इंडस्ट्री एक टास्क फोर्स नहीं तैयार कर सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बेहतर तरीके से हैंडल करने की योजना तैयार कर सके और एक सर्कुलर इकोनॉमी (लगातार बढ़ती हुई इकोनॉमी) तैयार कर सके?

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी दुनिया भर में सभी काम जारी हैं, यह नई खोज और प्रयास के कारण संभव हो सका है. उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से कहा कि आपकी कोशिशों की वजह से आज कोई छात्र अपने शिक्षक से बिना क्लासरूम में उपस्थित हुए ज्ञान पा रहा है और दूसरे शहर में रह रहे अपने बेटे से मां बातचीत कर पा रही है.

दूरसंचार उद्योग के इस प्रोग्राम के चौथे एडिशन का आयोजन कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हो रहा है. ईवेंट को भारत सरकार का टेलिकम्युनिकेशंस विभाग और COAI आयोजित कर रहे हैं.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस तीन दिन यानी 10 दिसंबर तक चलेगा. सीओएआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे और दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश उद्घाटन सत्र के दौरान उपस्थित रहेंगे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, भारती समूह के संस्थापक व अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल और एरिक्सन के प्रमुख (दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिएनिया और भारत) नुनजियो मिरतिलो भी सत्र में उपस्थित रहेंगे. सीओएआई के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन इंडिया शामिल हैं.

भारत और विदेशों के विभिन्न उद्योगों के प्रमुखों ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रुचि दिखाई है. इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 30 से अधिक देश, 210 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं, प्रदर्शनी में शामिल होने वाली 150 इकाइयों और 3,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है. ईवेंट में विभिन्न मंत्रालय, टेलिकॉम सीईओ, ग्लोबल सीईओ; 5जी, आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड व ऐज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेशन के डोमेन एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे.

