धूप में सूखते कपड़ों से भी बन सकती है बिजली, IIT खड़गपुर में ईजाद हुई टेक्नोलॉजी

सुनकर झटका जरूर लग सकता है लेकिन कपड़े भी बिजली बनाने में मददगार हैं. IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है. रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो धूप या खुले में सूखने वाले कपड़ों से बिजली बना सकती है. हालांकि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है.

प्रोफेसर सुमन चक्रबर्ती का कहना है कि कपड़ों के धागे आपस में काफी जटिलता से जुड़े होते हैं. सेल्युलोज फाइबर से बने कपड़ों में एक तरह का चार्ज होता है. अगर ऐसे कपड़ों को सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक के घोल में डाला जाए तो यह फाइबर से होकर गुजरेगा और आयोनाइज होगा. आयन्स के लगातार गतिशील होने की प्रॉसेस से एक कंटीन्युअस वोल्टेज जनरेट होती है. अगर इस वोल्टेज को किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो यह एक छोटे स्केल पर पावर जनरेट करेगी.

WB: Researchers at IIT Kharagpur say they've developed a technology to source electricity from clothes drying in open space. Prof Suman Chakraborty says "This power may not be good enough for large scale application but is good enough to change lives of rural community." (03.11) pic.twitter.com/tBB3stUrmN

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग धोबी घाट पर 3000 वर्ग मीटर के एरिया में सूखते हुए 50 गीले कपड़ों पर किया. कपड़ों को कमर्शियल सुपर कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया. पूरी प्रॉसेस में रिसर्चर्स लगभग 24 घंटों में करीब 10 वोल्ट बिजली बनाने में सफल रहे, जो एक व्हाइट LED को 1 घंटे से ज्यादा देर तक पावर दे सकने के लिए पर्याप्त थी.

प्रोफेसर चक्रबर्ती के मुताबिक, यह पावर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने के लिए तो पर्याप्त नहीं हो सकती लेकिन ग्रामीण समुदाय के जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है. प्रोफेसर चक्रबर्ती ने कहा कि हम बिजली जनरेट करने वाली इस टेक्नोलॉजी को ‘धोबी घाट’ लेकर गए, जहां धोबी खुले में कपड़े सुखाते हैं.

IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के PhD स्कोलर शंख शुव्रा दास ANI को बताया कि केवल एक डिवाइस से हम 500-700 मिलीवोल्ट पावर पाने में सक्षम रहे. यह भी देखा गया कि 40-50 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर 12-13 वोल्ट की इलेक्ट्रिक क्षमता जनरेट हुई.

