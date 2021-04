IIIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया ड्रोन, भिन्न वजन और आकार के पैकेट को सकता है उठा

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (IIIT-H) के शोधकर्ताओं की टीम ने एक इनोवेटिव एरियल व्हीकल (UAV) डेवलप किया है. इसकी मदद से अलग-अलग वजन और आकार के पैकेट को उठाया जा सकता है. इसका नाम Elasticopter है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस ड्रोन व्हीकल को 24 साल की उम्र वाले सूरज Bonagiri ने डेवलप किया है. इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ा कदम समझा जा रहा है. UAV पेटेंट की प्रक्रिया से भी गुजर रहा है.

इस लेटेस्ट इनोवेशन के पीछे सबसे बड़े कारणों में मौजूदा डिलीवरी ड्रोन की असमर्थताएं हैं, जो साइज में भिन्नता के मुताबिक काम कर सकते हैं. लेकिन, डिलीवर किए जाने वाले पैकेट के आकार के मुताबिक नहीं हैं. सूरज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोई भी जबरदस्ती फिलिंग और अनुपयुक्त पेलोड को उठाना ड्रोन को अप्रभावी, अस्थिर बनाता है और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करता है.

दूसरी तरफ, सूरज और अन्य रिसर्चर्स द्वारा विकसित UAV एक रेगटेंगुलर शेप वाला ड्रोन है, जो पैकेट साइज/ आकार के मुताबिक विस्तार और ढहने की क्षमता रखता है. UAV को इस तरीके में डिजाइन किया गया है कि इसे उड़ान में किसी उठापटक का अनुभव नहीं करना पड़ता है.

प्रोफेसर प्रकाश याला, जो IIIT-H के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसर (TTO) और हेड ऑफ प्रोडक्ट लैब्स है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इनोवेशन बड़ा है और क्वॉडकोपटर एक ऐसा ड्रोन व्हीकल है, जिसका लोग लंबे समय से विचार कर रहे थे. डिवाइस के अनोखे गुण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी दिशाओं में घूमने और सभी वजन के पैकेज को पकड़ने के अलावा ड्रोन व्हीकल पैकेज की जरूरत के मुताबिक बड़ा और छोटा हो सकता है.

