ICICI Bank voice banking: अब एक ‘आवाज’ पर चेक करिये बैलेंस, क्रेडिट कार्ड समेत कई डिटेल

निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की हैं. इसके जरिए बैंक ग्राहक वॉइस कमांड देकर बैलेंस चेक, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स समेत सवालों के जवाब भी पा सकेंगे. ICICI बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने अपने आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस पावर्ड मल्टी चैनल चैटबोट iPal को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ इंटीग्रेट किया है.

बैंक ने बयान में कहा कि यह नई सुविधा ग्राहकों को कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में घर पर ही रहकर अपने बैंक के साथ जुड़ने का एक अन्य तरीका उपलब्ध कराती है. बैंक की वॉइस असिस्टेंटस बेस्ड सर्विस 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी. इससे पहले ICICI बैंक वॉट्सऐप चैट बेस्ड सर्विस ICICIStack भी उपलब्ध करा चुका है.

वॉइस बैंकिंग पेशकश का फायदा लेने के लिए ICICI बैंक ग्राहकों को Alexa/Google Assistant डाउनलोड करना होगा और इन्हें अपने ICICI बैंक अकाउंट से सुरक्षित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रॉसेस के जरिए लिंक करना होगा. इसके बाद ग्राहक Alexa/Google Assistant को अपनी क्वेरी बोल सकते हैं, जैसे बैलेंस चेक, क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट या ड्यू अमाउंट, आखिरनी 5 ट्रांजेक्शन आदि. उदाहरण के तौर पर ग्राहक एलेक्सा से कह सकते हैं, “Alexa, what is my account balance?” इसके बाद ICICI बैंक सूचना को प्राइवेट व सिक्योर तरीके से एसएमएस के जरिए ग्राहक के बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज देगा. इसके अलावा ग्राहक बैंक के प्रोडक्ट व सर्विसेज से जुड़ी क्वेरी भी पूछ सकते हैं.

Alexa/Google Assistant इनेबल्ड डिवाइसेज या मोबाइल ऐप्स पर इन स्टेप्स को फॉलो कर वॉइस बैंकिंग शुरू की जा सकती है-

ICICI बैंक रिटेल व बिजनेस कस्टमर्स दोनों को अवरोध रहित बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए वॉट्सऐप चैट बेस्ड सर्विस ICICIStack भी उपलब्ध करा चुका है. ICICIStack लगभग 500 सर्विसेज की पेशकश करती है, जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, लोन सॉल्युशंस, पेमेंट सॉल्युशंस, इन्वेस्टमेंट्स और केयर सॉल्युशंस समेत लगभग सभी बैंकिंग जरूरतों को कवर करती हैं.

