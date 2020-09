Huawei Y9a से उठा पर्दा, क्वाड रियर कैमरा सेटअप और पॉप अप सेल्फी कैमरा से लैस

Huawei ने Y9a स्मार्टफोन को ग्लोबली अनवील कर दिया है. पॉप अप सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला यह फोन चीन में लॉन्च हुए Huawei Enjoy 20 Plus का ही थोड़ा सा बदला हुआ वर्जन है. Huawei Y9a की कीमत और उपलब्धता की डिटेल का खुलासा अभी नहीं हुआ है. यह फोन कंपनी की ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्टेड है और Midnight Black, Sakura Pink और Space Silver रंग में उपलब्ध होगा.

Huawei ने Y9a के रियर में 4 कैमरे मिलेंगे. वहीं सेल्फी के लिए फ्रंट में पॉप अप सिंगल कैमरा दिया गया है. फोन के डिस्प्ले पर कोई पंच-होल नहीं है. साथ ही डिस्प्ले नॉच लेस भी है. Huawei Y9a 6GB रैम/128GB स्टोरेज विकल्प में मिलेगा. हालांकि इसका 8GB रैम मॉडल भी होगा, जो कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और मिडिल एशिया के कुछ देशों तक सीमित होगा. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है.

– ड्युअल नैनो सिम

– 6.63 इंच फुल HD+ (2400 x 1080 पिक्सल) TFT डिस्प्ले, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो

– स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 92 प्रतिशत

– EMUI 10.1 के साथ Android 10

– octa-core MediaTek Helio G80 प्रोसेसर

– Mali-G52 MC2 GPU

– रियर में f/1.8 लेन्स के साथ 64 एमपी प्राइमरी कैमरा+ f/2.4 अल्ट्रा-वाइड एंगल लेन्स के साथ 8 एमपी सेकंडरी कैमरा+ f/2.4 लेन्स के साथ 2 एमपी डेप्थ कैमरा+ f/2.4 मैक्रो लेन्स के साथ 2 एमपी कैमरा

– फ्रंट में f/2.2 लेन्स के साथ 16 एमपी पॉप अप सेल्फी कैमरा

– 40W तक Huawei SuperCharge सपोर्ट के साथ 4,300mAh बैटरी. हालांकि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका व मिडिल एशिया के कुछ देशों में मौजूद इस फोन का वर्जन 4,200mAh बैटरी के साथ आता है, जो 22.5W तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फोन में जायरोस्कोप, कंपास, ग्रेविटी सेंसर, मैग्नेटोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर और किनारे पर फिंगरप्रिंट सेंसर है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, GPS/ A-GPS, USB Type-C, और 3.5mm हैडफोन जैक फीचर्स मौजूद हैं.

