Huawei Mate 20 Pro दूसरे फोन्स भी करेगा चार्ज, दुनिया का पहला वायरलेस रिवर्स चार्जिंग स्मार्टफोन

यह हुआवे की मेट सीरीज का भारत में पहला स्मार्टफोन है.

चीन की कंपनी Huawei ने अपने Mate 20 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 69,990 रुपये रखी गई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वायरलेस रिवर्स चार्जिंग दी गई है. इसके चलते यह स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज को भी चार्ज कर सकेगा. Huawei का दावा है कि यह दुनिया का पहला ​वायरलेस रिवर्स चार्जिंग स्मार्टफोन है.कंपनी ने इस स्मार्टफोन को ‘King Of Smartphones’ का नाम दिया है.

Now help your friends by giving them the power their dying battery needs with Reverse Wireless Charging on #HuaweiMate20Pro that can wirelesy charge other phones and accessories! #KingOfSmartphones pic.twitter.com/HzShbBMdqg — Huawei India (@HuaweiIndia) November 27, 2018

अभी Huawei Mate 20 Pro, Amazon से खरीद सकते हैं. यह Huawei की Mate सीरीज का भारत में पहला स्मार्टफोन है. Huawei Mate 20 को 16 अक्टूबर को लंदन में पहली बार लॉन्च किया गया था. इस फोन के फीचर्स में 3D फेस अनलॉक फीचर, 3 रियर कैमरा और 4200 mAh बैटरी आदि शामिल हैं.

And time for the big reveal! The #KingOfSmartphones #HuaweiMate20Pro will be available in India for INR 69,990, exclusively on Amazon! pic.twitter.com/0VJqqY452h — Huawei India (@HuaweiIndia) November 27, 2018

अन्य स्पेसिफिकेशंस

— डुअल NPU चिपसेट, Kirin980 पर काम करेगा.

— 3D लाइव इमोजी

— 3D फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी से केवल 0.6 सेकंड में होगा अनलॉक

Protect what matters most with 3D face unlock technology of #HuaweiMate20Pro that unlocks your phone in 0.6 sec! #KingOfSmartphones pic.twitter.com/eIPgaEVS5J — Huawei India (@HuaweiIndia) November 27, 2018

— 40MP, 20MP and 8MP 3 रियर कैमरा

— 6.39 इंच का AMOLED डिस्प्ले

— Huewai Mate 20 Pro में स्टोरज बढ़ाने के लिए माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं दी गई है.

— इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में दो कलर एमरॉल्ड ग्रीन और ट्वाईलाईट में लॉन्च किया गया.