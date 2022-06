HTC Desire 20 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के साथ मिलेगा 64MP का कैमरा

यह स्मार्टफोन क्रिप्टोकरेंसी और NFT को मैनेज करने में मदद करने के लिए HTC के Viverse वॉलेट को भी सपोर्ट करता है.

HTC ने अपने नए मिडरेंज स्मार्टफोन HTC Desire 20 Pro को चुनिंदा बाजारों में लॉन्च कर दिया है.

HTC Desire 20 Pro: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HTC ने अपने नए मिडरेंज स्मार्टफोन HTC Desire 20 Pro को चुनिंदा बाजारों में लॉन्च कर दिया है. तकनीकी रूप से यह मेटावर्स (Metaverse) के लिए बनाया गया फोन है. HTC Desire 20 Pro स्मार्टफोन की खासियत यह है कि यह HTC के Viverse इकोसिस्टम और Vive फ्लो जैसे VR हेडसेट्स के उपयुक्त है. यह स्मार्टफोन HTC Vive Flow VR ग्लासेस जैसी एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) डिवाइसेज में 2D और 3D कंटेंट को रन कर सकता है. इसे यूके में लॉन्च किया गया है. आइए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या खास है. New IPO: Global Surfaces ने आईपीओ के लिए किया आवेदन, चेक करें इश्यू से जुड़ी डिटेल्स क्रिप्टोकरेंसी और NFT को कर सकेंगे मैनेज यह स्मार्टफोन क्रिप्टोकरेंसी और NFT को मैनेज करने में मदद करने के लिए HTC के Viverse वॉलेट को भी सपोर्ट करता है. इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही इसमें 64MP प्राइमरी कैमरे के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मौजूद है. HTC का कहना है कि इस स्मार्टफोन को ऐसी दुनिया में इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां फिजिकल, डिजिटल और वर्चुअल इंटरकनेक्ट है. कंपनी ने आगे कहा कि यूजर अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल करके Viverse में मेटावर्स कम्यूनिटी पर जा सकते हैं या उन्हें VR में एक्सप्लोर करने के लिए इसे Vive फ्लो के साथ जोड़ सकते हैं. Allied Blenders And Distillers IPO: ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की बनाने वाली कंपनी लाएगी 2,000 करोड़ का आईपीओ, SEBI में दाखिल किए कागजात HTC Desire 20 Pro: मिलेंगे कई फीचर्स यह स्मार्टफोन 6.6-इंच 120Hz LCD डिस्प्ले के साथ ही होल पंच कटआउट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप है जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह एक्सपेंडेबल है.

Desire 20 Pro में एंड्रॉयड 12 सॉफ्टवेयर दिया गया है. इसमें 18W फास्ट वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,520mAh की बैटरी दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ 64MP मेन, 13MP अल्ट्रावाइड, और 5MP डेप्थ सेंसर के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. आगे की तरफ इसमें 32MP का सेल्फी शूटर है.

इसमें IPX7-रेटिंग, 5G, NFC और बायोमेट्रिक्स के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया है. HTC Desire 20 Pro: कीमत HTC Desire 20 Pro ताइवान में कीमत TWD 11,990 (लगभग 31,850 रुपये) है, जबकि यूरोप में यह €459 (लगभग 38,300 रुपये) में बिकेगा. वहीं, ताइवान में इसे 1 जुलाई से बेचा जाएगा, जबकि यूरोप में इसकी बिक्री 1 अगस्त से शुरू होगी.

