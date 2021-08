HP Spectre x360 14 लैपटॉप भारत में लॉन्च; 1,19,999 रुपये कीमत, जानें फीचर्स

HP ने भारत में नया Spectre x360 14 लैपटॉप लॉन्च किया है. इसमें 11th gen Intel Core प्रोसेसर मौजूद है, जिसकी मदद से 17 घंटों तक की बैटरी लाइफ मिलती है. HP Spectre x360 14 लैपटॉप की भारतीय बाजार में कीमत 1,19,999 रुपये है. इसे HP ऑनलाइन स्टोर, अमेजन, HP वर्ल्ड स्टोर्स और दूसरे बड़े रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की बात करें, तो HP Spectre x360 में 14 इंच का डिस्प्ले 3:2 अस्पेक्ट रेश्यो और 90.33 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो के साथ मौजूद है. इसमें अडैप्टिव बैटरी ऑप्टिमाइजर भी दिया गया है.

लैपटॉप में ऑप्शनल OLED डिस्प्ले आईसेफ प्रोटेक्शन के साथ भी है, जिसे लेकर कंपनी का कहना है कि यह ब्लू लाइट द्वारा आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम करेगा. इसके अलावा लैपटॉप में 11th-Gen Intel Core प्रोसेसर और Intel Iris Xe ग्राफिक्स हैं.

HP का दावा है कि उसके नए लैपटॉप को एक बार चार्ज करने पर 17 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. इसमनें कैमरा शटर बटन, म्यूट माइक, फिंगरप्रिंट रीडर और HP SureView Reflect Privacy स्क्रीन का सपोर्ट है. कंपनी का दावा है कि इस प्राइवेसी स्क्रीन की मदद से कंटेंट प्राइवेट बना रहेगा. कनेक्टिविटी की बात करें, तो लैपटॉप वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0 और Thunderbolt 4 का सपोर्ट करता है.

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) स्मार्ट स्पीकर भारत में लॉन्च; 13,999 रुपये कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी का जोर है कि कीबोर्ड सिजर्स रिन्यूएबल मैटीरियल जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे टिपिकल स्ट्रॉ, बीट पल्प और हाउसहोल्ड वेस्ट से बने हैं. एक कीबोर्ड 14.46 ग्राम ऑर्गेनिक, रिन्यूएबल फीडस्टॉक का इस्तेमाल करेगा और CO2 एमिशन पर 1,200 किलोग्राम से ज्यादा की बचत करेगा.

