HP Pavilion Aero 13: 16GB की रैम, कीमत 79,999 रुपये से शुरू

HP Pavilion Aero 13 Launched in India: HP ने गुरुवार को भारत में HP Pavilion Aero 13 नोटबुक लॉन्च किया है. डिवाइस दो वेरिएंट्स में आता है. नोटबुक का वजन 1 किलोग्राम से कम है. इसकी शुरुआती कीमत 79,999 रुपये रखी गई है.

नए HP Pavilion Aero 13 लैपटॉप की भारतीय बाजार में कीमत 79,999 रुपये AMD Ryzen 5 5600U प्रोसेसर मॉडल के लिए है. दूसरी तरफ, MD Ryzen 7 5800U प्रोसेसर वाले वेरिएंट को 94,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

HP Pavilion Aero 13 297x209x16.9mm में उपलब्ध है. नोटबुक में 13.3 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले 16:10 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ मौजूद है. डिवाइस में विन्डोज 10 है, जो इस साल विन्डोज 11 में अपग्रेड हो जाएगा.

इसमें AMD Ryzen 5 5600U के साथ AMD Ryzen 7 5800U SoC प्रोसेसर मौजूद है. कंपनी ने कहा कि नोटबुक एक बार चार्ज करने पर 10.5 घंटे तक चल सकता है, जिसमें 45Wh की Li-polymer 3-सेल बैटरी सपोर्ट करती है. लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग के लिए 65W कै अडैप्टर दिया गया है.

The HP Pavilion Aero 13 का वजन 970 ग्राम है और यह वाईफाई 6 और ब्लूटूथ v5.2 कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मौजूद हैं. इसके साथ लैपटॉप में 16GB की रैम और 512GB का स्टोरेज है.

नोटबुक में एक सुपरस्पीड यूएसबी टाइप सी 10Gbps पोर्ट, दो सुपरस्पीड यूएसबी टाइप ए 5Gbps पोर्ट्स और HDMI 2.0 पोर्ट मौजूद है. इसमें हेडफोन/ माइक्रोफोन कॉम्बो जैक भी है. लैपटॉप में 720p HD कै वैबकेम इंटिग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ है.

