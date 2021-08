HP ने भारत में लॉन्च किए दो नए लैपटॉप; कीमत करीब 1 लाख रुपये से शुरू, जानें स्पेसिफिकेशन्स

HP Envy 14, Envy 15 Laptops Launched in India: HP ने मंगलवार को भारत में दो नए लैपटॉप- Envy 14 और Envy 15 लॉन्च किए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 1,04,999 रुपये है. इनमें ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी और 16.5 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. लैपटॉप के साथ, कंपनी HP Creators’ Garage को भी लॉन्च कर रही है, जिसका मकसद उभरते क्रिएटर्स की मदद और विशेषज्ञों के साथ कनेक्ट करना है.

Envy 14 की कीमत 1,04,999 रुपये से शुरू है. Envy 15 की शुरुआती कीमत 1,54999 रुपये है. दोनों लैपटॉप खरीदारी के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. इसके साथ इन्हें ऑफलाइन HP वर्ल्ड स्टोर्स, HP ई-स्टोर, रिलायंस, क्रोमा, अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा.

Envy 14 और Envy 15 लैपटॉप को क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत डिस्प्ले है. दोनों मशीन में एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग और 400 nits की पीक ब्राइटनेस है. इसके अलावा 16:10 के अस्पेक्ट रेश्यो की मदद से स्क्रीन पर ज्यादा कंटेंट आ सकता है.

Envy 14 में Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q ग्राफिक्स मौजूद हैं. Envy 15 में ज्यादा पावरफुल GeForce RTX 3060 Max-Q GPU दिया गया है. दोनों लैपटॉप में 11th जनरेशन Intel Core प्रोसेसर हैं. कंपनी का कहना है कि यह हार्डवेयर गेमिंग ग्लास कूलिंग के साथ आता है. दोनों लैपटॉप में एक बार चार्ज करने पर 16.5 घंटों तक की बैटरी लाइफ दी गई है. फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है.

Samsung Galaxy Unpacked 2021: दो नए फोल्डेबल डिवाइस, स्मार्टवॉच होंगी लॉन्च, कब और कहां देखें इवेंट

Envy 14 और 15 लैपटॉप को Thunderbolt 4 के जरिए 3 एक्सटर्नल डिस्प्ले तक के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. इसके अलावा डुअल स्पीकर्स, वाईफाई 6, 720p वेबकैम फिजिकल, डिजिटली कंट्रोल्ड शटर और डेडिकेटेड फिंगप्रिंट रीडर भी दिया गया है.

दोनों लैपटॉप को सिंगल कलर ऑप्शन, सिल्वर में उपलब्ध कराया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.