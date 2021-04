HP का बजट लैपटॉप Chromebook 11a भारत में लॉन्च, 21,999 रु कीमत

महामारी की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के लिए अहम जरिया बन गया है. HP अब किफायती नोटबुक सेगमेंट पर अपने नए लैपटॉप Chromebook 11a के साथ दांव लगा रही है. नया HP Chromebook 11a छात्रों और पहली बार नोटबुक इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतरीन है. 21,999 रुपये की कम कीमत इसे बहुत किफायती बनाती है. कंपनी ने बताया है कि Chromebook 11a फ्लिपकार्ट पर एक्सलूसिव तौर पर मिलेगा.

Chromebooks को गूगल की कोर सर्विसेज जैसे Gmail और Docs को एक्सेस करने के लिए सबसे बेहतरीन कम्पयूटिंग डिवाइस माना जाता है. इन गूगल पावर्ड लैपटॉप को शुरुआत में, कोई उद्देश्य का नहीं होने के लिए कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल शिक्षा में किया जाने लगा. अब Chromebook अमेरिका के शिक्षा बाजार में सबसे अहम है और विन्डोज नोटबुक और आईपैड से मार्केट शेयर के मामले में कहीं आगे है.

HP Chromebook 11a लेटेस्ट और सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशन्स के साथ कोई फ्लैगशिप नोटबुक नहीं है. यह एक ऐसा नोटबुक है, जिसकी मदद से छात्र बेहद कम समय में my Google Docs अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं. Chrome OS पावर्ड मशीन में 11.6 इंच का एचडी टच डिस्प्ले है. इसका वजन 1 किलोग्राम है और इसमें मीडिया टेक MT8183 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मौजूद है.

पोर्ट सिलेक्शन में एक यूएसबी ए और यूएसबी सी शामिल है. लेकिन HP ने एक माइक्रो एसडी कार्ड रीडर भी शामिल किया है. कंपनी के मुताबिक, Chromebook 11a में एक बार चार्ज करने पर 16 घंटे तक बैटरी चलेगी. डिवाइस 64GB तक के स्टोरेज और 100 GB के क्लाउड स्टोरेज के साथ मौजूद है. नोटबुक में फुल साइज कीबोर्ड के साथ 720p HD कैमरा है.

क्लासरूम के लिए, Chromebook छात्रों में बहुत लोकप्रिय नोटबुक है. हालांकि, भारत में इसे समान रूप से अपनाया नहीं गया है क्योंकि नोटबुक माइक्रोसॉफ्ट के विन्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं.

