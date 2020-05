Messenger Rooms: एक साथ 50 लोगों से हो सकती है कितनी ही लंबी वीडियो कॉल, ऐसे करें इस्तेमाल

फेसबुक (Facebook) की नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस ‘Messenger Rooms’ अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में शुरू हो चुकी है. बाकी दुनिया के लिए यह इस सप्ताह उपलब्ध हो जाएगी. कोरोनावायरस के इस दौर में ऑनलाइन बातचीत, खासकर वीडियो कॉलिंग बेहद तेजी से बढ़ी है. लोग पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल बढ़चढ़कर कर रहे हैं. इसी को देखते हुए फेसबुक ने Messenger Rooms सर्विस शुरू की है. इसका मुकाबला Zoom, Skype और Google Meet से है.

Messenger Rooms में एक बार में मैक्सिमम 50 लोगों से फ्री में जितनी लंबी चाहे वीडियो कॉल की जा सकती है. इस सर्विस में केवल फेसबुक यूजर्स ही ‘रूम्स’ यानी ग्रुप वीडियो कॉल क्रिएट कर सकते हैं. हालांकि जिनके फेसबुक पर अकाउंट नहीं हैं, वे बिना किसी अलग ऐप या प्रोग्राम को डाउनलोड किए बिना मौजूदा ‘रूम्स’ को ज्वॉइन कर सकते हैं.

फेसबंक पर मैसेंजर रूम क्रिएट करने वाला यूजर यह भी कंट्रोल कर सकता है कि क्या कोई नया व्यक्ति पहले से चल रही वीडियो कॉल के दौरान रूम को ज्वॉइन कर सकता है या नहीं. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी यूजर को लगता है कि कोई रूम फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन कर रहा है तो वह इसकी रिपोर्ट कर सकता है. फेसबुक का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट में कॉल का कोई वीडियो या ऑडियो नहीं होगा. इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि रूम्स के ऑडियो व वीडियो का इस्तेमाल यूजर्स के लिए एड्स को टार्गेट करने के लिए नहीं होगा.

फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रीलांस साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टर Kate O’Flaherty ने पिछले माह कहा था कि फेसबुक का मैसेंजर रूम्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है और न ही विशेष रूप से प्राइवेट है. यह भी अन्य फेसबुक सर्विसेज की तरह डेटा कलेक्ट करता है. इसलिए इसके साथ भी प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं रहेंगी.

