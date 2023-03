WhatsApp पर खुद को जादूगर की तरह रखना चाहते हैं गायब? इन 5 तरीकों से दूसरों का मैसेज देख छुपा सकते हैं स्टेटस

Invisible on WhatsApp: व्हाट्सएप पर खुद को जादूगर की तरह कैसे गायब किया जाए या खुद को गुप्त मोड में कैसे रखा जाए उसके बारे में यहां कुछ तरीके बताए गए हैं.

व्हाट्सऐप आपके दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ संपर्क में रहने के लिए बहुत अच्छा है

How to turn almost invisible on WhatsApp: व्हाट्सऐप आपके दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ संपर्क में रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह आपके संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे बॉस या अन्य के नजरिए से आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है. अगर आप बेकार की बातचीत, अनचाहे मैसेज या डरावनी टिप्पणियों से बचना चाहते हैं, तो आपको इस ऐप की प्राइवेसी फीचर के इस्तेमाल करने के बारे में सीखना होगा. व्हाट्सएप पर खुद को जादूगर की तरह कैसे गायब किया जाए या खुद को गुप्त मोड में कैसे रखा जाए उसके बारे में यहां कुछ तरीके बताए गए हैं. WhatsApp पर अपनी लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस को छुपाएं अगर आप काफी बिजी रहते हैं और व्हाट्सऐप के चैटिंग बॉक्स में मिले मैसेज का हर बार समय पर रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में सामने वाले को विश्वास में लेने का सबसे बढ़िया तरीका है. इसके लिए आप अपने WhatsApp पर लास्ट सीन स्टेटस को नजर आने से बदल सकते हैं. लास्ट सीन स्टेटस ऑन या ऑफ करने या फिर किसी एक शख्स को नजर न आए उसके लिए आप व्हाट्सऐप के Settings > Privacy > Last seen and online में जाकर Last seen और ऑनलाइन स्टेटस के लिए दिए गए विकल्प को अपने हिसाब से चुन सकते हैं. आप चाहें तो यहां से Everyone यानी कोई न जान सकें वाले ऑप्शन को भी सेट कर सकते हैं. रीड-रीसिप्ट ऑप्शन को टर्न ऑफ करें एक बार जब आप अपने आप को लास्ट सीन और ऑनलाइन (Last Seen and Online) स्टेटस देखे जाने के कारण होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिला देते हैं, तो अगली चीज़ जिसे आप बंद कर सकते हैं, वह है रीड रीसिप्ट (Read Receipts) ऑप्शन. दूसरों के दबाव को महसूस किए बिना आपको अपने हिसाब से व्हाट्सऐप के चैट बॉक्स में आए मैसेज का जवाब देने के अलावा आपको read receipts ऑप्शन को बंद करके के कई दूसरे फायदे मिलते हैं. ऐसा करके आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों में से किसके मैसेज का जवाब देने में दिलचस्पी रखते हैं उस अनुसार फैसला कर सकते हैं. ऐसे में सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को देखा या नहीं. स्टेटस अपडेट पर लिमिट लगाएं अब तक सभी स्टेटस अपडेट को कुछ कॉन्टैक्ट्स तक सीमित करने या कुछ कॉन्टैक्ट्स से छिपाने की सुविधा मौजूद थी. लेकिन फरवरी में नए व्हाट्सऐप अपडेट के आने के बाद अब यूजर को अलग-अलग स्टेटस के लिए लिमिट लगाने की सुविधा मिल गई है. व्हाट्सऐप पर स्टेटस अपलोड करते समय आपको नीचे दिए गए एक पाइवेट ऑडियंस वाले स्टेटस ऑप्शन को चेक कर लेना चाहिए. यहां से आप चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल दूसरे व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए मनमुताबिक प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं. “Only share with” पर सेट करके आप अपने करीबी लोगों को देखने के लिए स्टेटस अपलोड कर सकते हैं या फिर बाकी लोगों से छिपा सकते हैं. इसके लिए कई विकल्प दिए गए हैं. आप चाहते हैं कि हमेशा एक ही जैसी रहे तो उके लिए व्हाट्सऐप के Settings > Privacy > Status से अपने सभी अपलोड किए गए स्टेटस पर लिमिट लगा सकते हैं. प्रोफाइल फोटो छुपाएं व्हाट्सएप अपने यूजर्स की प्राइवेसी का ख्याल रखता है और इसलिए यह सुरक्षात्मक रूप से आपकी प्रोफ़ाइल तस्वीर की विजिबिलिटी को आपके कुछ चुनिंदा कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों तक दिखाई देने की अनुमति देता है. हालांकि इसके लिए यूजर को पहले ही सेटिंग करनी होती है. सेटिंग के दौरान आप चाहें तो “Nobody” का विकल्प चुन सकते हैं और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या आप व्हाट्सएप पर भी हैं. इसके लिए आपको व्हाट्सऐप के सेटिंग ऑप्शन पर जाकर Settings > Privacy > Profile photo > Nobody स्टेप्स का पालन करना होगा. About यानी खुद के बारे में लिखे शब्दों को छुपाएं उपरोक्त चारों ऑप्शन की अपने हिसाब से सेटिंग करने के बाद आपके व्हाट्सएप फूटप्रिंट को लगभग शून्य करने के लिए आपके पास केवल एक चीज बची है, वह है खुद के बारे में लिखे शब्दों को यानी About छिपाना. इसके लिए आपको व्हाट्सऐप के सेटिंग ऑप्शन में जाकर इन स्टेप्स- Settings > Privacy > About का पालन करके लिमिट लगा सकते हैं. अगर आप समय पर जवाब देना नहीं देना चाहते हैं या फिर इस मामले में ऑन टाइन रिप्लाई करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं या फिर आप इस तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर गायब दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में ये सभी विकल्पों को काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

