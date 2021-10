BHIM, Phonepe, SBI और ICICI में ऐसे सेट करें AutoPay, बार-बार पेमेंट के झंझट से मिलेगी आजादी

AutoPay: रोजमर्रा में कई ऐसे खर्च होते हैं जिनका भुगतान हम ऑनलाइन माध्यम से करते हैं. मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI भुगतान, एंटरटेनमेंट/ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड और लोन पेमेंट आदि कुछ ऐसे ही खर्च हैं जिनका भुगतान हमें एक नियमित अवधि के बाद करना होता है. आप इन खर्चों के ऑनलाइन भुगतान के लिए किसी भी यूपीआई एप्लिकेशन में AutoPay सेट कर सकते हैं. AutoPay सेट करने के बाद आपको नियमित अवधि के बाद बार-बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि आप इस सुविधा का फायदा 5,000 रुपये से कम के भुगतान में ही उठा सकते हैं. यूपीआई AutoPay के ज़रिए 5,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा. अगर आप अपने UPI ऐप में AutoPay सेट करना चाहते हैं, तो यहां आपको आगे इसकी प्रक्रिया बताई गई है.

आप यूपीआई ऑटो पे की सुविधा का इस्तेमाल एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के यूपीआई ऐप पर कर सकते हैं. इसके अलावा Google Pay, Amazon Prime, Acko General, SBI AMC आदि में भी जल्द ही UPI AutoPay की सुविधा लॉन्च होगी.

किसी भी यूपीआई एप्लिकेशन में एक ‘Mandate’ सेक्शन होता है. इसके ज़रिए आप ऑटो-डेबिट प्रक्रिया में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव ला सकते हैं या पूरी तरह से इसे बंद भी कर सकते हैं. ऑटो-डेबिट मैंडेट को नियमित अवधि में किए जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इस मैंडेट को एक बार, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए सेट किया जा सकता है. इस मैंडेट को तुरंत जनरेट किया जा सकता है और इसके ज़रिए नियत तारीख पर भुगतान अपने आप हो जाता है. एक यूजर के रूप में आपको एक बार यूपीआई पिन के माध्यम से अपने अकाउंट को ऑथेंटिक करना होगा. इसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और अपने आप ही भुगतान हो जाएगा.

BHIM UPI ऐप में UPI AutoPay को नीचे बताई गई प्रक्रिया के ज़रिए सेट किया जा सकता है.

स्टेप 1: BHIM UPI ऐप में लॉग इन करें.

स्टेप 2: Auto Debit पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Mandate पर क्लिक करें.

स्टेप 4: मैंडेट को मैनेज करें. (नया क्रिएट करें या पिछले मैंडेट देखें)

स्टेप 5: भुगतान की अवधि (मासिक / साप्ताहिक / वार्षिक, आदि) का चयन करें.

स्टेप 6: मर्चेंट का नाम जोड़ें और ऑटो डेबिट डेट चुनें.

स्टेप 7: Proceed पर क्लिक करें.

(Article : Sunil Dhawan)

