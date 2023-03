Aadhaar PAN Link: अपने स्मार्टफोन से फटाफट करें आधार-पैन लिंक, अपनाएं ये आसान तरीके

Aadhaar PAN Link: आधार-पैन लिंकिंग सिर्फ 1,000 रुपये का भुगतान करके डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं. याद रहे मार्च महीने के बाद आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करने लिए 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा.

Aadhaar PAN Card Linking: आधार (Aadhaar) से पैन कार्ड (PAN card) लिंक कराने का आखिरी तारीख 31 मार्च है.

How To Quickly Link Your Aadhaar and PAN from Your Smartphone: आधार (Aadhaar) से पैन कार्ड (PAN card) लिंक कराने का आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं कराया है तो इसके जल्दी से निपटा लें क्योंकि अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं. यह का आप फटाफट अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं. आप आधार-पैन लिंकिंग सिर्फ 1,000 रुपये का भुगतान करके डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं. याद रहे मार्च महीने के बाद आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करने लिए 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार यानी इनवैलिड हो जाएगा. स्मार्टफोन की मदद से फटाफट आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए यहां आसान तरीके बताए गए हैं. आधार पैन कार्ड लिंकिंग का काम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से लैस लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर जैसे डिवाइस पर भी किया जा सकता है. Attention Taxpayers!

PAN-Aadhaar linking deadline is approaching!

Please do link PAN & Aadhaar before 31.03.2023 to avoid consequences.

Refer to FAQ regarding procedure to link PAN with Aadhaar: https://t.co/ybqXCAmZcV pic.twitter.com/zyFXtdmnQ2 — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 9, 2023 RBI may pause rate hike : अप्रैल में और नहीं बढ़नी चाहिए ब्याज दर, SBI Research ने आंकड़ों के आधार पर लगाया अनुमान स्मार्टफोन ऐसे करें फटाफट आधार से पैन कार्ड लिंक स्मार्टफोन पर आधार पैन कार्ड लिंकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना है. अब जरूरी जानकारी भरकर लॉग-इन करें अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने पैन नंबर की मदद से नया एकाउंट (create a new account) बनाएं. ध्यान रहे कि लॉग-इन करने समय यूजर आईडी पैन नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा. इसी तरह, आधार और पैन को सरकारी वेबसाइट्स- utiitsl.com या egov-nsdl.co.in के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. जैसे ही आप इन वेबसाइट पर विजिट कर लॉगइन करते हैं, सामने स्क्रीन पर आपको पॉप-अप ‘Link Your PAN with Aadhaar’ नजर आएगा. अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो प्रोफाइल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें (profile settings option) और यहां दिखाई दे रहे लिंक आधार ( link Aadhaar) ऑप्शन को चुनें. फिलहाल पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये लेट फीस का देनी पड़ रही है. मार्च महीने के बीत जाने के बाद नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही ये लेट फीस 10,000 रुपये तक बढ़ जाएगी. केंद्र सरकार के मुताबिक, 20 फीसदी पैन यूजर्स ने अभी तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है.

फिर अपने सभी डिटेल को वेरीफाई करें और पैन से आधार लिंक करने के लिए आधार लिंक पर क्लिक करें. कुछ लोग लिंक करते समय सर्वर की त्रुटियों की शिकायत कर रहे हैं. आशंका है कि इन दिनों आधार और पैन को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य सरकारी वेबसाइट पर विजिट करने वालों की तादाद बढ़ने के कारण लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है.

