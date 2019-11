मोबाइल से करते हैं पैसों का लेनदेन, धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनाएं ये 4 उपाय

देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन लगातार बढ़ रहा है. ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं. UPI ने हाल ही में यह बताया है कि उसने 1 बिलियन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा छू लिया है. हालांकि, NEFT के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन का शेयर अभी भी ज्यादा है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. मोबाइल बैंकिंग ने ऑनलाइन पेमेंट को लोगों के लिए आसान बना दिया है. लोगों को इससे अकाउंट में लॉग इन करने और वेबसाइट से छुटकारा मिलता है.

लेकिन सहुलियत के साथ सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी आईं हैं. मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. नए वायरेस आ गए हैं जो फोन्स पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में हर व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है. ज्यादातर बैंकों के मोबाइल ऐप्स ने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को जोड़ा है, लेकिन ग्राहकों को अपनी तरफ से कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने मोबाइल से होने वाले ट्रांजैक्शन को सुरक्षित कर सकते हैं.

हालांकि कई बैंक और पेमेंट कंपनियां अपने UPI ऐप्स लेकर आई हैं, लेकिन इनके पास कई क्लोन्स भी हैं, जो आपका डाटा चुरा सकते हैं. ये चेक करने के लिए कि आपका ऐप सुरक्षित है या नहीं, Google protect को ऑन रखिए. ऐसा हो सकता है कि कुछ खतरनाक ऐप्स इससे भी बच जाएं. इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप ऐप के विक्रेता के बारे में भी पूरी जानकारी ले लें. उदाहरण के लिए अगर आप BHIM ऐप का नाम देखते हैं, तो इसके आधार पर इसे सुरक्षित न मानें. कई फर्जी ऐप भी BHIM नाम का इस्तेमाल करते हैं.

एक जरूरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है कि कोई भी ऐप आपसे कभी भी पूरी डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं मांगेगा. एक UPI ऐप सिर्फ आपके कार्ड के 4-6 अंक और CVV पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं.

हालांकि ज्यादातर बैंक टू स्टेप authentication देते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ तरीकों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप ज्यादा सुरक्षित रहें. पहला, अपने फोन और बैंकिंग ऐप का पासवर्ड कभी भी एक न रखें. दूसरा, आप अपने फोन के पासवर्ड प्रोटेक्ट या किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करें.

WhatsApp का इस्तेमाल बढ़ने से हम अपने SMS अलर्ट को चेक करना बूल गए हैं. अगर हमने अपना मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर कराया है, तो वह आपको किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में फोन पर सूचना देगा. इसलिए इसका ध्यान रखें.

अगर आपने पासवर्ड को याद नहीं रख सकते, तो आप पासवर्ड को किसी डिजिटल स्टोरेज लॉकर या वॉल्ट में स्टोर कर लें. आप एक थर्ड पार्टी पासवर्ड स्टोरेज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. Lastpass, Dashlane, Intel के ऐप इसके लिए विश्वसनीय हैं.

राजनीतिक विज्ञापनों पर Twitter-Facebook आमने-सामने; एक की हां, दूसरे की ना

आपके फोन और किसी खतरनाक सोफ्टवेयर के बीच पहली दीवार है, एक antivirus. एक अच्छा antivirus खतरनाक वायरस से आपके फोन के बचाटता है. और हैकर्स को आपके फोन तक नहीं पहुंचने देता. Nod32, Norton और Avira इसके अच्छे ऑप्शन्स हैं.

Story: Ishaan Gera

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.