घर बैठे YouTube से करिए कमाई, जानें क्या है आसान तरीका

How to earn money from YouTube: कोरोना महामारी के दौर में आप घर बैठे-बैठे आप यूट्यूब (YouTube) से कमाई कर सकते हैं. यूट्यूब पर चैनल बनाकर आप उसके जरिए पैसा कमा सकते हैं. इसके लिए आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की शर्तों को मानना होगा. आइए जानते हैं कि यूट्यूब पर कैसे पैसे कमा सकते हैं और इसके लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा.

इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपके चैनल का उसकी पॉलिसी और गाइडलाइंस को पालन करना जरूरी है. उन्हीं चैनल को प्रोग्राम में लिया जाएगा, जो उनका पालन करेंगे. यूट्यूब नियमित तौर पर इस बात को चेक करता है कि आपका चैनल उसकी पॉलिसी और गाइडलाइंस का पालन कर रहा है या नहीं. इसके अलावा आपके चैनल के कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 वैलिड सार्वजनिक वॉच घंटे होने चाहिए यानी आपके चैनल को लोगों ने न्यूनतम 4,000 घंटे देखा हो.

इस आंकड़े को प्राप्त करने के बाद आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं:

ऐप्लीकेशन की प्रक्रिया में आपको पैसे कमाने के लिए एक AdSense अकाउंट को कनेक्ट करना जरूरी है. इसके लिए “Sign up for Google AdSense” पर क्लिक करें. अगर आपके पास पहले से यह अकाउंट है, तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एक AdSense अकाउंट से एक से ज्यादा चैनल को भी लिंक कर सकते हैं. अगर आपके पास AdSense अकाउंट नहीं है, तो आप ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करके बना सकते हैं. एक बार अपने AdSense को कनेक्ट करने पर आपके “Sign up for Google AdSense” कार्ड पर हरा “Done” साइन मार्क कर दिया जाएगा.

प्रोग्राम में साइन इन और AdSense अकाउंट को कनेक्ट करने के बाद आपके चैनल को रिव्यू किया जाएगा. यूट्यूब के ऑटोमेटेड सिस्टम और रिव्यू करने वाले चैनल के कंटेंट को रिव्यू कर यह देखेंगे कि यह क्या गाइडलाइंस का पालन कर रहा है. चैनल के रिव्यू होने के सामान्य तौर पर एक महीने बाद आपको फैसला पता चलेगा.

चैनल पर आप ऐड से रेवेन्यू कमा सकते हैं. इसके तहत आप डिस्प्ले और वीडियो में विज्ञापन से पैसे कमा सकते हैं. इसके अलावा आप चैनल की मेंबरशिप के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं. आपके मेंबर्स आपके द्वारा ऑफर किए जाने वाले कुछ खास फायदों के लिए मासिक भुगतान करेंगे. आप अपने पेज पर कुछ मर्चेंडाइज शोकेस कर सकते हैं जिसे आपके फैन खरीदेंगे. इसके अलावा आप यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर फीस का भाग बन सकते हैं जिसका भुगतान लोग आपका कंटेंट देखने पर करेंगे.

