e-Aadhaar की PDF फाइल खोलने का क्या होता है पासवर्ड, चुटकियों में जानें

आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी करने वाली अथॉरिटी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) नागरिकों को आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानी ई-आधार (e-Aadhaar) डाउनलोड करने की सुविधा देती है. ई-आधार भी वास्तविक आधार कार्ड जितना ही मान्य है. इसे https://uidai.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है. ई-आधार की PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है. इस खास पासवर्ड को डाले बिना ई-आधार को नहीं खोला जा सकता. आइए बताते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ई-आधार और क्या है इसका खास पासवर्ड…

ई-आधार PDF का पासवर्ड आधार पर अंग्रेजी में मौजूद आपके नाम के पहले 4 अक्षर (कैपिटल लेटर्स में) और जन्म का वर्ष होता है. हालांकि अगर किसी का नाम केवल 3 अक्षर का है तो तीन अक्षर और जन्म वर्ष पासवर्ड होगा. UIDAI के 4 उदाहरणों से इसे समझ सकते हैं…

उदाहरण 1.

Name: SURESH KUMAR

Year of Birth: 1990

Password: SURE1990

उदाहरण 2.

Name: SAI KUMAR

Year of Birth: 1990

Password: SAIK1990

उदाहरण 3.

Name: P. KUMAR

Year of Birth: 1990

Password: P.KU1990

उदाहरण 4.

Name: RIA

Year of Birth: 1990

Password: RIA1990

पब्लिक कंप्यूटर से Aadhaar डाउनलोड करते वक्त न भूलें ये एक स्टेप, वर्ना भुगतना पड़ सकता है खामियाजा

