अपने Gmail अकाउंट में ऐड करें सिग्नेचर, इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो

How to add signature in your Gmail account: आज के दौर में पोस्टकार्ड की जगह ई-मेल ने ले ली है. फिर भी वर्तमान में बहुत से लोग अपनी ई-मेल आईडी में अपना सिग्नेचर ऐड करते हैं. इसकी वजह है कि ई-मेल आईडी में सिग्नेचर ऐड करने से दूसरे व्यक्ति पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. इससे आप दूसरे लोगों से अलग दिखते हैं और आपके बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है. इससे ई-मेल के जरिए आपकी बातचीत बढ़ती है, रिप्लाई रेट और सोशल मीडिया पर आपका असर बढ़ता है. आप भी Gmail पर अपनी ई-मेल आईडी में सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं.

आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने सिग्नेटर को बदल भी सकते हैं. सिग्नेचर में व्यक्ति का सामान्य तौर पर नाम होता है. लेकिन आप यहां अपने सिग्नेचर में कुछ भी जोड़ सकते हैं और अपने सिग्नेचर को कस्टम लुक देने के लिए टैक्सट फॉर्मेटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसका इस्तेमाल करके अपने सिग्नेचर का फोंट, कलर आदि बदल सकते हैं.

अपने मेल में सिग्नेचर ऐड करने से आपकी ई-मेल आईडी को प्रोफेशनल लुक मिलता है. इसलिए अपने सिग्नेचर को इस तरह रखिए जिससे दूसरे व्यक्ति को आपका सिग्नेचर कम प्रोफेशनल न लगे.

अगर आप अपने अकाउंट में अलग-एलग एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हर एड्रेस के लिए अगल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं. एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिग्नेचर बॉक्स के ऊपर दिए ड्रॉप डाउन मैन्यू को क्लिक करना होगा और उस एड्रेस को चुनना होगा जिसके लिए आप सिग्नेचर बनना चाहते हैं.

