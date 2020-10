Honor Watch GS Pro, Watch ES launch: भारत में लॉन्च हुई दो नई स्मार्टवॉच, हर्ट रेट मॉनेटरिंग के साथ कई फिटनेस फीचर्स

Honor Watch GS Pro, Watch ES launched in india: भारत में हुवावे (Honor) के सब ब्रांड Honor ने दो नई स्मार्टवॉच लॉन्च की हैं. Honor Watch ES को युवाओं को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है जबकि Honor Watch GS Pro शहरी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है. Honor Watch ES रेक्टेंगल डिस्प्ले के साथ आती है. जबकि Honor Watch GS Pro में सर्रकुलर डिस्प्ले है.

Honor Watch GS Pro की कीमत भारतीय बाजार में 17,999 रुपये रखी गई है. जबकि Honor Watch ES 7,499 में खरीदी जा सकेगी. Honor Watch GS Pro मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में आती है. Honor Watch ES भी ब्लैक वेरिएंट में उपलब्ध होगी.

Honor Watch GS Pro फ्लिपकार्ट के जरिए बिग बिलियन डेज सेल के दौरान 16 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. दूसरी तरफ, Honor Watch ES की सेल अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान 16 अक्टूबर से खरीदी जा सकेगी.

Honor Watch GS Pro में 1.39 इंच के सर्रकुलर AMOLED टच डिस्प्ले 454×454 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. स्मार्टवॉच में Kirin A1 SoC है. वॉच में GPS सपोर्ट और डुअल सैटलाइट नेविगेशन सिस्टम भी है. इसके अलावा Honor Watch GS Pro में बिल्ट इन स्पीकर और माइक्रोफोन है जो वॉयस कॉल को इनेबल करता है.

कंपनी ने इसमें SpO2 मॉनिटर है जो ब्लड ऑक्सीजन को देखने के लिए है. स्मार्टवॉच 24×7 हर्ट रेट मॉनेटरिंग के साथ भी आती है.

फिटनेस के लिए इसमें 100 से ज्यादा वर्कआउट मोड है जिसमें हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्वीमिंग आदि शामिल हैं. स्मार्टवॉच में TuRelax स्ट्रेस मॉनिटर और TruSleep बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और स्लीप ट्रैकिंग के लिए है. यह 5ATM वाटर रसिस्टेंस के साथ आती है. बिल्ट इन स्टोरेज में 500 गाने तक रखे जा सकते हैं. म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम के साथ म्यूजिक स्ट्रीम किया जा सकता है. यह एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के साथ दोनों के साथ काम करेगी. एक बार चार्ज करने पर 25 दिन की बैटरी लाइफ है.

Watch GS Pro से अलग Honor Watch ES में 1.64 इंच का रेक्टेंगुलर AMOLED टच डिस्प्ले के साथ 2.5D प्रोटेक्शन और 280×456 पिक्सल रेजोल्यूशन है. स्मार्टवॉच में 70 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है. यह 12 एनिमेटेड वर्कआउट कॉर्सेज और 44 एनिमेटेड एक्सरसाइज मूव के साथ आती है. इसमें 95 वर्कआउट मोड के साथ ऑटेमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन का भी फीचर है. वर्कआउट मोड में आउडडोर और इंडोर रनिंग, वॉकिंग, साइकलिंग, स्वीमिंग शामिल हैं.

कंपनी ने इसमें भी SpO2 मॉनिटर दिया है जो ब्लड ऑक्सीजन को देखने के लिए है. स्मार्टवॉच 24×7 हर्ट रेट मॉनेटरिंग के साथ भी आती है. स्मार्टवॉच में TuRelax स्ट्रेस मॉनिटर और TruSleep बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और स्लीप ट्रैकिंग के लिए है.

इसके अलावा स्मार्टवॉच फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो केवल 30 मिनट में 70 फीसदी तक चार्जिंग करता है. एक बार चार्ज करने पर 10 दिन तक की बैटरी लाइफ है.

