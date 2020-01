Honor 9X भारत में लॉन्च; फोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जानें कीमत और फीचर्स

भारत में Honor 9X स्मार्टफोन लॉन्च हो गया. यह इस साल कंपनी की ओर से देश में लॉन्च किया गया पहला स्मार्टफोन है. भारत में लॉन्च Honor 9X में पिछले साल जुलाई में चीन में लॉन्च हुए Honor 9X के फोन से अलग स्पेसिफिकेशन हैं. Honor 9X में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है. Honor 9X के अलावा Honor Magic Watch 2 स्मार्टवॉच और Honor Band 5i फिटनेस बैंड भी लॉन्च हुए हैं.

#AnXtraordinaryLaunch of #HONOR9X , #HONORBand5i and #HONORMagicwatch2 with none other than @Norafatehi for the unveiling. It can’t get any bigger than this! pic.twitter.com/2CkLSx5ZJB

Honor 9X के बेस वेरिएंट 4GB + 128GB की कीमत 13,999 रुपये है और 6GB + 128GB वेरिएंट 16,999 रुपये में मिल रहा है. यह स्मार्टफोन मिडनाइट ब्लैक और सफायर ब्लू कलर ऑप्शन्स में मिल रहा है. यह फोन भारतीय बाजार में सेल के लिए फ्लिपकार्ट के जरिए 19 जनवरी रात 12 बजे से उपलब्ध होगा.

खरीदारों को Honor 9X के 4GB + 128GB पर सेल के पहले दिन 1,000 रुपये का लिमिटेड टाइम डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यह ऑफर 19 जनवरी से 22 जनवरी तक लागू रहेगा.

Honor 9X डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 9 पाई रन करता है. स्मार्टफोन में 6.59 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 1080 x 2340 पिक्सल के साथ मिल रहा है. इसमें 91 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो और 391ppi की पिक्सल डेनसिटी है. फोन के दो वेरिएंट हैं- पहले में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज मौजूद है, जबकि दूसरे वेरिएंट में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है.

स्मार्टफोन में 128GB के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 4,000mAh की बैटरी 10W चार्जिंग सपोर्ट और USB टाइप सी पोर्ट के साथ मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, ब्लूटूथ 4.2, वाई-फाई 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, A-GPS और GLONASS दिया गया है. फोन 163.5 x 77.3 x 8.8mm के साथ और 196.8 वजन के साथ उपलब्ध है.

Realme 5i vs Redmi Note 8: कौन-सा बजट स्मार्टफोन है बेहतर

कैमरा की बात करें, तो Honor 9X में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ दिया गया है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.