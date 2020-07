Honor 30 Lite, Honor X10 Max लॉन्च, दोनों फोन्स में 5G कनेक्टिविटी; जानें कीमत और फीचर्स

हुवावे के सब-ब्रांड Honor ने Honor 30 Lite और Honor X10 Max को लॉन्च किया है. अभी इन स्मार्टफोन्स को चीन में लॉन्च किया गया है और इनकी प्री-बुकिंग की शुरुआत आज से हो गई है. दोनों स्मार्टफोन्स में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक Dimensity 800 SoC प्रोसेसर मौजूद है. दोनों नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स में 22.5W फास्ट चार्जिंग और 5G कनेक्टिविटी है.

Honor 30 Lite की कीमत 1,699 युआन (लगभग 18,000 रुपये) इसके 6GB रैम और 64GB मॉडल के लिए है. इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,899 युआन (लगभग 20,100 रुपये) और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 2,199 युआन (लगभग 23,300 रुपये) में खरीदा जा सकता है.

Honor X10 Max के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,099 युआन (लगभग 22,200 रुपये) है. जबकि इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 2,499 युआन (लगभग 26,500 रुपये) है.

यह एक डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस LCD डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. इसके साथ फोन में ऑक्टा कोर 8GB तक रैम है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G VoLTE, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. स्मार्टफोन में 4,000mAh की बैटरी है जो 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि बैटरी 30 मिनट में 53 फीसदी चार्ज कर सकती है.

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 मोगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा f/2.4 अपर्चर के साथ मौजूद है. इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.4 अपर्चर के साथ दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

यह भी डुअल सिम (नैनो) फोन है और इसमें एंड्रॉयड 10 मौजूद है. फोन में 7.09 इंच का फुल एचडी प्लस LCD डिस्प्ले के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक Dimensity 800 प्रोसेसर के साथ 8GB तक रैम है. ऑनबोर्ड स्टोरेज 128GB का है जिसे नैनो मेमोरी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

