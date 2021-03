Holi 2021: होली पर अपनों को गिफ्ट करें ये 5 गैजेट, लाइफ बना देंगे स्मार्ट

Gifts for Holi 2021: होली का त्योहार है. होली के त्योहार पर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कई तरह के तोहफे देते हैं. ऐसे में हम होली पर कई गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनके काम भी आए और आपको ज्यादा खर्च न करना पड़े. कम कीमत पर मिलने वाले आप ऐसे बेहतरीन गैजेट्स खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 गैजेट्स के बारे में, जिन्हें आप इस होली अपनों को तोहफे में दे सकते हैं.

JBL LIVE 650BTNC: इस हेडफोन की कीमत सोनी के मुकाबले काफी कम है. इसके साथ ही इस हेडफोन से आप बाहर की आवाजों से दूर रहते हैं. बाजार में इसकी कीमत 10,499 रुपए है.

SONY MDR-1000XM3: इस हेडफोन की कीमत 20,490 रुपए है. सोनी के हेडफोन की ऑडियो क्वालिटी दूसरे बैंड्स के हेडफोन के मुकाबले काफी बेहतर है. दिवाली पर इस हेडफोन पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा.

इस दिवाली पर गिफ्ट करने के लिए फिटनेस बैंड या स्मार्टवॉच भी एक अच्छा ऑप्शन है. इससे व्यक्ति अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकता है. समय के साथ ही सेहत का ध्यान रखने के लिए यह एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है.

HONOR BAND 5: Honor Band 5 की बाजार में सिर्फ 2,399 रुपए है. यह अलग-अलग रंगों में आता है. और यह भारत में मौजूद सबसे काफी किफायती बैंड्स में से एक है.

APPLE WATCH SERIES 5: अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो आप एप्पल की ये लेटेस्ट वॉच भी तोहफे में दे सकते हैं. इसमें कई दूसरे बेहतरीन फीचर्स है जो आपको किसी और स्मार्टवॉच में नहीं मिलेंगे. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 40,900 रुपए है.

इसके अलावा आप Mi Smart Band 4 भी गिफ्ट कर सकते हैं. अमेजन पर यह सिर्फ 2,298 रुपए में मिल रहा है.

अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस दिवाली मनोरंजन के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आई पैड एक अच्छा ऑप्शन है.

APPLE IPAD 2019 : आई पैड कैटेगरी में एप्पल का लेटेस्ट APPLE IPAD 2019 गिफ्ट कर सकते हैं. इसकी कीमत 29,900 रुपए है. इस आई पैड में रेटिना डिस्पले, ये एप्पल पैंसिल और स्मार्ट कीबोर्ड भी है.

AMAZON KINDLE PAPERWHITE: आई पैड के अलावा मनोरंजन के लिए AMAZON KINDLE PAPERWHITE 10TH GEN एक अच्छा ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 10,249 रुपए है. जिन लोगों को पढ़ना पसंद है, उनको तोहफे में देने के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.

AMAZON ECHO DOT: स्मार्टहोम में AMAZON ECHO DOT एक अच्छा ऑप्शन है. ये बाजार में AMAZON का सबसे सस्ता ECHO स्पीकर है. ये वो सब कर सकता है जो कोई भी दूसरा Alexa स्पीकर कर सकता है. अगर आपको कोई स्मार्ट स्पीकर गिफ्ट करना है, शुरुआत करने के लिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन है. बाजार में इसकी कीमत 2,499 रुपए है.

LENOVO SMART CLOCK : बाजार में इसकी कीमत 5,999 रुपए है. अगर आपको स्मार्ट स्पीकर पर स्क्रीन चाहिए, तो यह एक अच्छा और किफायती ऑप्शन है.

अगर आप जिस व्यक्ति को गिफ्ट कर कर रहे हैं, उसे गेमिंग का शौक है, तो बाजार में ऐसे कई गैजेट्स हैं, जो आप तोहफे में दे सकते हैं.

HP OMEN MINDFRAME: इसमें आप HP OMEN MINDFRAME गिफ्ट कर सकते हैं. यह एक अच्छा गेमिंग ऑप्शन है. इसकी कीमत 8,999 रुपए है. इसके हैडसैट कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. इसमें RGB lighting भी मिलती है.

BLACK SHARK 2: गेमिंग के लिए BLACK SHARK 2 भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है. इस लिहाज यह थोड़ा महंगा है. मोबाइल गेमिंग के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है.

