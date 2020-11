HDFC बैंक की ‘मुंह बंद रखो’ मुहिम: नहीं हो पाएगी ग्राहकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी, याद रखिए ये टिप्स

HDFC Bank Mooh Band Rakho” campaign: कोरोना वायरस महामारी के दौर में ज्यादातर सरकारी और निजी कर्मचारी अपने दफ्तर का काम घर से कर रहे हैं. ऐसे में वे दिन में अधिकतम समय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. इन दिनों साइबर अपराधी भी इसका फायदा उठा रहे हैं. साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसलिए साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है. अब HDFC बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका मकसद साइबर फ्रॉड पर जागरूकता फैलाना और उन्हें रोकना है. बैंक ने इसका नाम ‘मूंह बंद रखो’ कैंपेन रखा है.

बैंक ने बयान में बताया कि वह देशभर में अगले चार महीनों के दौरान एक हजार वर्कशॉप का संचालन करेगा. बैंक के मुताबिक फोन, एसएमएस, ई-मेल और सोशल मीडिया पर कार्ड डिटेल, CVV, एक्सपायरी डेट, ओटीपी, नेटबैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग लॉगइन आईडी और पासवर्ड आदि शेयर नहीं करने से लोग अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं. इस कैंपेन में लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी.

बैंक ने ग्राहकों को ये इन कदमों का पालन करने के लिए कहा है:

