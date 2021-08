Happy Independence Day: WhatsApp पर स्टीकर भेजकर दें बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

Independence Day WhatsApp Stickers: आज देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. इस साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कर रहे हैं. ऐसे में आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बैठे-बैठे व्हाट्सऐप पर स्टीकर भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं. यह बहुत आसान है.

स्वतंत्रता दिवस के स्टीकर को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड पर व्हाट्सऐप यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा. वहां पर उन्हें स्वतंत्रता दिवस के स्टीकर्स के लिए खोजना होगा. सर्च करने के बाद प्ले स्टोर पर आपको कुछ ऐप्स दिखेंगे जिनमें स्वतंत्रता दिवस के स्टीकर की गैलरी मौजूद होगी. यूजर्स डिस्प्ले पर दिख रहे किसी भी ऐप पर टैप और डाउनलोड करके उन्हें अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं.

एक बार ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें. इसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक स्टीकर को चुनें और फिर “Add to WhatsApp” या “+” ऑप्शन पर टैप करना होगा. आप इन ऐप में से कोई डाउनलोड कर सकते हैं- Independence Day Sticker for WhatsApp, Independence Day Stickers For WhatsApp : Independence Day.

डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सऐप को ओपन करें और स्टीकर के इमोजी पर जाएं. वहां स्टीकर पर टैप करके उसे कॉन्टैक्ट को भेज दें.

इस बात का ध्यान रखें कि आपका व्हाट्सऐप लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट हो. इसके साथ इंटरनेक्ट कनेक्टिविटी ठीक हो. इसके साथ आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसमें एक्टिव गूगल अकाउंट हो क्योंकि iOS में थर्ड पार्टी स्टीकर डाउनलोड करने की अनुमति नहीं होती है.

इसके अलावा आप अपना व्हाट्सऐप स्टीकर भी बना सकते हैं. इसके लिए Google Play Store पर जाएं और ‘स्टिकर मेकर फॉर WhatsApp’ डाउनलोड करें. ऐप ओपन करें, ‘क्रिएट ए न्यू स्टिकरपैक’ टैप करें. इसके बाद बनाने वाले के नाम के साथ स्टिकरपैक का नाम डालें. इसके बाद स्क्रीन पर आइकन का एक ट्रे खुलेगा. इस पर क्लिक करें और ऐप को जरूरी परमिशन दें. ‘सलेक्ट फाइल’ क्लिक करें या ‘टेक फोटो’ पर जाकर इमेज अपलोड करें. इमेज के चारों ओर आउटलाइन खीचें, जैसा आप स्टिकर में रखना चाहते हैं.

इसके बाद ‘सेव स्टिकर’ पर क्लिक करें. इसके बाद में ​स्टिकर पैक में आप जितना चाहते स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं. यूजर कम से कम तीन और अधिक से अधिक 30 स्टिकर एक पैक में बना सकते हैं. इसे करने के बाद स्टिकर पैक को पब्लिश कर दें. अगर यूजर इसे अपने WhatsApp में इस पैक शामिल करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है.

