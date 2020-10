केंद्र सरकार ने ट्वीटर को दी सख्त चेतावनी, गलत तरीके से दिखाया भारत का नक्शा

सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को एक कठोर खत भेजा है जिसमें भारतीय नक्शे को गलत तरीके से पेश करने को लेकर कड़े तौर पर अहसमति जताई गई है. इसके साथ यह जोर दिया गया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा देश की संप्रभुता और एकता को निरादर करने की कोई भी कोशिश पूरी तरह नामंजूर है. कड़े तरीके से लिखे गए इस खत में आईटी सचिव अजय साहनी ने प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिशें ट्विटर के लिए न केवल अपमान लाती है, बल्कि उसकी निष्पक्षता और सही होने को लेकर सवाल भी खड़ी करती हैं.

It mentions that such attempts not only bring disrepute to Twitter but also raise questions on its neutrality, fairness https://t.co/G5e0iVwmTf

आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, साहनी ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को यह कड़ा खत भेजा है जिसमें उन्होंने सरकार की भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश करने को लेकर कड़े तरीके से असहमति जाहिर की है. इससे पहले ट्विटर ने लेह की भौगोलिक स्थिति जम्मू-कश्मीर, चीन में दिखाई थी. आईटी सचिव ने अपनी चिट्ठी में ट्विटर को याद दिलाया कि लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यालय है. इसके साथ लद्दाख और जम्मू और कश्मीर भारत के अभिन्न भाग हैं जिन्हें भारत के संविधान द्वारा शासित किया जाता है.

सरकार ने ट्विटर को भारतीय नागरिकों की संवेदनशीलता का सम्मान करने के लिए कहा है. और यह भी साफ किया है कि ट्विटर द्वारा भारत की संप्रभुता और एकता का अपमान करने की कोई भी कोशिश जो नक्शों से भी दिखती है, पूरी तरह अस्वीकार्य और गैर-कानूनी है.

ट्विटर के प्रवक्ता ने इस पर कहा है कि वह भारत सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. वे इसमें शामिल संवेदनशीलता का सम्मान करते हैं और खत को पूरी तरह स्वीकार करते हैं.

