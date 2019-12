पासवर्ड चोरी होने पर चेतावनी देगा Google Chrome, डेटा सिक्युरिटी के लिए नए वर्जन में कई फीचर्स

ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक, यूजर्स को बेहतर पासवर्ड प्रोटेक्शन देने के लिए Google Chrome वर्जन 79 को ला रही है, जिसमें कई नए फीचर्स मौजूद हैं. इसमें डेटा लीक की स्थिति में पासवर्ड के चोरी होने पर चेतावनी दी जाएगी. इसके साथ Chrome में रियल टाइम में फिशिंग प्रोटेक्शन का भी फीचर मिलेगा. जब भी आप किसी वेबसाइट में अपनी जानकारी डालेंगे, तो Chrome आपका यूजरनेम और पासवर्ड चोरी होने की स्थिति में चेतावनी देगा. आपको उसे बदलने की सलाह दी जाएगी.

यूजर्स इस नए फीचर को Chrome Settings और Google Services में कंट्रोल कर सकेंगे. सभी लोगों को लॉग इन के समय यह उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी पहले भी यूजर्स को इसके लिए चेतावनी देती रही है. Google यूजर्स के पासवर्ड डालने पर देखेगी, लेकिन वह असल में लॉग इन की जानकारी को नहीं देख पाएगी. ऐसा वह एनक्रिप्शन तकनीक के जरिए कर सकेगी, जो पासवर्ड के चोरी होने पर चेक करने को देगी लेकिन इसमें वह टेक्स्ट नहीं देख पाएगी.

पासवर्ड को लेकर चेतावनी के अलावा फिशिंग प्रोटेक्शन में रियल टाइम ऑप्शन के साथ सुधार होगा. शुरुआत में यह फीचर सभी तक Chrome में ‘Make searches and browsing better’ की सेटिंग में उपलब्ध होगा. कंपनी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि फिशिंग प्रोटेक्शन फीचर को गूगल अकाउंट पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा.

यह Chrome में साइन इन करने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, चाहे Sync नहीं भी इनेबल्ड हुआ हो. यह उन पासवर्ड के लिए काम करेगा जो Chrome के पासवर्ड मैनेजर में स्टोर किए गए हैं और Chrome यूजर के गूगल अकाउंट पासवर्ड को फिशिंग पेज पर भेजा जाएगा.

इसके अलावा Chrome 79 डेस्कटॉप के लिए कई फीचर्स लाएगा, जिनमें टैप फ्रीजिंग, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट शामिल हैं.

