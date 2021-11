Google असिस्टेंट की मदद से आसानी से कर सकेंगे वैक्सीन बुकिंग, जानें और कौन से फीचर्स को किया गया लॉन्च

Google for India 2021: Google ने गुरुवार को Google फॉर इंडिया 2021 कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में Google ने ऐलान किया है कि Google असिस्टेंट की मदद से अब ऐसे लोग अपना वैक्सीन स्लॉट आसानी से बुक कर पाएंगे, जो टेक्नो-फ्रेंडली नहीं है और जिन्हें कोविन ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. कोविन ऐप पर वैक्सीन स्लॉट बुक करने के लिए गुगल असिस्टेंट के ज़रिए लोगों को इसका स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा. इससे नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और ऐसे लोगों को बड़ी मदद मिलेगी जिन्हें नए जमाने की टेक्नोलॉजी को समझने में दिक्कत होती है.

यह फीचर इसलिए अहम है क्योंकि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में, सीनियर सिटीजन्स को CoWIN ऐप के ज़रिए अपना टीकाकरण स्लॉट बुक करने में काफी दिक्कत आ रही थी. ऐसे लोग अब गुगल के स्मार्ट असिस्टेंट की मदद से आसानी से अपना वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं. गुगल ने एक बयान में कहा, “हमने इस फीचर के लिए COWIN के साथ मिलकर काम किया है. लोग इसकी मदद से आसान तरीके से वैक्सीन अपॉइंटमेंट बुक करने में सक्षम होंगे. इससे लोगों की सूचना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी. इस फीचर को अगले साल की शुरुआत में रोल आउट किया जाएगा. यह फीचर अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, मराठी और तमिल सहित नौ भाषाओं में उपलब्ध होगा. Google ने कहा, “हम इस टेक्नोलॉजी को वेब पर अन्य सर्विसेज तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल आसान हो सके.”

