Hybrid Work Culture: हफ्ते में 3 दिन ही ऑफिस जाएंगे गूगल इम्प्लॉई, पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम का भी विकल्प

Hybrid Work Culture: कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में घर से काम करने का चलन बढ़ा और कई कंपनियां नए हाइब्रिड मॉडल को अपना रही है. हाइब्रिड मॉडल के तहत कंपनी के कर्मचारियों को कुछ दिन ऑफिस से काम करना होगा और कुछ दिन वे अपनी मर्जी के स्थान यानी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. दिग्गज तकनीकी कंपनी Google ने भी इसे अपनाने का फैसला किया है. गूगल और Alphabet के सीईओ Sundar Pichai ने एक नोट के जरिए जानकारी दी कि गूगल के एंप्लाईज हफ्ते में तीन दिन ऑफिस में काम करेंगे और दो दिन वे अपनी मर्जी के स्थान से काम कर सकेंगे. पिचाई ने कहा कि इस साल के अंत तक ऑफिस खुलने के बाद भी कंपनी के करीब 20 फीसदी कर्मी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे जबकि 60 फीसदी कर्मी हफ्ते में कुछ दिन ऑफिस में साथ काम करेंगे. पूरी तरह से घर से काम करने के लिए गूगल कर्मियों को आवेदन करना होगा.

पिचाई ने अपने नोट में कहा है कि काम के मुताबिक किसी कर्मी को हफ्ते में तीन दिन से अधिक ऑफिस में रहना पड़ सकता है. प्रॉडक्ट एरिया और फंक्शन के आधार पर इसका फैसला किया जाएगा कि किस दिन टीम ऑफिस में एक साथ मौजूद रहेगी. तकनीकी कंपनी अपने कर्मियों को कंपनी में उनकी भूमिका और टीम की जरूरतों के आधार पर हफ्ते में पांचों दिन वर्क फ्रॉम होम करने की मंजूरी के लिए आवेदन करने का अवसर देगी. मैनेजर का अप्रूवल मिलने के बाद गूगल के कर्मी साल में चार हफ्ते तक अपने मुख्य ऑफिस से अन्य लोकेशन पर कार्य कर सकेंगे.

2021 की पहली तिमाही जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय परिणाम के मुताबिक गूगल के दुनिया भर में 1,39,995 कर्मी हैं. गूगल हर देश में काम कर रहे अपने कर्मियों का डेटा अलग से नहीं जारी करती है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में 4 हजार से अधिक कर्मी गूगल में काम करते हैं. अपने ग्लोबल प्रॉडक्ट डेवलपमेंट के लिए गूगल भारत में स्ट्रेटजिक हब के रूप में निवेश कर रही है. यह सर्च, क्लाउड, पेमेंट्स और एआई रिसर्च में कर्मियों की संख्या बढ़ा रही है. भारत के चार शहरों बेंगलूरु, हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में गूगल के ऑफिसेज हैं.

