अमेजन फायर टीवी स्टिक को टक्कर देने की तैयारी में गूगल, जल्द लाएगी नया डिवाइस

गूगल (Google) के पास अमेजन फायर टीवी स्टिक (Amazon Fire TV Stick) को टक्कर देने के लिए Chromecast है. लेकिन अब कंपनी अमेजन और दूसरे ब्रांड्स जैसे एप्पल से ज्यादा बेहतर अनुभव देने को लेकर तैयारी कर रही है. एक नया डिवाइस कई बार लीक हुआ है जिसका कोडनेम Sabrina है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसे लेकर नई जानकारी सामने आई है. कंपनी गैजेट के जरिए एंड्रॉयड टीवी का बेहतर अनुभव देने की तैयारी में है. इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए नया रिमोट भी मिल सकता है.

Chromecast के पहले आ चुके वर्जन में रिमोट नहीं मिलता है और यूजर को इसके इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए पूरी तरह अपने स्मार्टफोन पर निर्भर करना होता है. लेटेस्ट लीक से मिली जानकारी के मुताबिक फर्मवेयर 4K स्ट्रीमिंग को 60fps पर सपोर्ट करेगा. इसके साथ यह डिवाइस HDR और Dolby Vision को भी सपोर्ट करेगा. कास्टिंग डिवाइस में Amlogic S905X2 चिपसैट होगा जिसके साथ 2GB की रैम भी दी जाएगी.

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, डिवाइस की मार्केटिंग वीडियो का भी पता चला है जिसमें प्रोडक्ट के अलावा यूजर इंटरफेस और रिमोट भी दिख रहा है. प्रोडक्ट ओवल शेप में होगा जो गूगल के पिछले Chromecast से अलग होगा. रिमोट में नेविगेशन की और गूगल असिस्टेंट के लिए अलग से बटन भी दिया होगा.

इंटरफेस की मदद से यूजर्स डिवाइस को नेस्ट डिवाइसेज से भी कनेक्ट कर सकेंगे जिससे घर में मौजूद कैमरों का भी एक्सेस भी मिलेगा. लीक से यह भी पता चला है कि डिवाइस में एक नया Low Latency Mode भी होगा जिसका इस्तेमाल स्क्रीन पर गेम स्ट्रीम करते हुए किया जा सकेगा.

नए स्ट्रीमिंग डिवाइस का लॉन्च गूगल के Pixel 4A के साथ होने की उम्मीद है. Google’s Pixel 4A मिड-रेंज स्मार्टफोन है जो एप्पल के iPhone SE 2020 को बाजार में टक्कर देगा.

