Gmail, Google Down: गूगल सर्विसेज हुईं रिस्टोर; Gmail, Google Docs, YouTube में ग्लोबली आई थी दिक्कत

Image: Reuters

Gmail, Google and YouTube Down in India Today: भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों में आउटेज का सामना करने के बाद Google सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं. सोमवार शाम को गूगल कॉन्टैक्ट्स, डॉक्स, ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब आदि ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया था. ये सेवाएं भारत और कुछ अन्य देशों में एरर मैसेज दे रही थी, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल थे.

Downdetector के अनुसार, YouTube को आउटेज का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके लिए 5:42 बजे सबसे ज्यादा 24,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई. दूसरी ओर, उसी दौरान Gmail को 11,000 से अधिक बार रिपोर्ट किया गया. Google Drive और Google वेबसाइट क्रमशः Downdetector पर 400 और 15,000 से अधिक बार रिपोर्ट किए गए हैं.

यूजर्स YouTube को लॉग इन के साथ एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, हालांकि बिना लॉग इन किए यूट्यूब एक्सेस हो रहा था. यूट्यूब ने ट्वीट कर यूजर्स को कहा था कि उनकी टीम सर्विस रिस्टोर करने की दिशा में काम कर रही है. DownDetector के मुताबिक इस आउटेज से गूगल की पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज प्रभावित हुईं लग रही थीं.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news. — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020