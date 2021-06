Google ने सोशल मीडिया ऐप Bolo Indya को प्ले स्टोर से हटाया, टी-सीरीज की शिकायत पर कार्रवाई

गूगल (Google) ने म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज (T-Series) की शिकायत पर सोशल मीडिया ऐप Bolo Indya को प्ले स्टोर से हटा दिया है. टी-सीरीज़ ब्रांड की मालिक सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने Bolo Indya पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया है. कंपनी ने करीब एक साल पहले कई सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को टी-सीरीज के कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल करने पर नोटिस भेजा था. इस नोटिस में टी-सीरीज ने अपने कॉपीराइट कंटेंट के बिना इजाजत इस्तेमाल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था. ज्यादातर कंपनियों ने टी सीरीज के साथ इस मामले को सुलझा लिया लेकिन Bolo Indya के साथ विवाद खत्म नहीं हुआ. इसी सिलसिले में टी सीरीज ने गूगल से शिकायत कर दी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है.

टी सीरीज के प्रेजिडेंट नीरज कल्याण ने कहा कि Bolo Indya बार-बार गलती करती आई है और उन्होंने उसे कई कानूनी नोटिस भेजे हैं, लेकिन वे फिर भी उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करते रहे, और इसलिए उन्होंने गूगल को उपयुक्त कानूनों के तहत गूगल को इस ऐप को ऐप स्टोर से हटाने के लिए लिखा था. उन्होंने आगे कहा कि वे कॉपीराइट के उल्लंघन को काफी गंभीरता से लेते हैं और इसकी रक्षा के लिए वे Bolo Indya और ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के खिलाफ ज्यादा सख्त एक्शन लेने से नहीं रूकेंगे.

Bolo Indya के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी टी-सीरीज के साथ कुछ टकराव की वजह से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि टी सीरीज ने उन्हें कंपनी के कंटेंट की लाइसेंसिंग के बारे में संवाद को नजरअंदाज करके बुरे रवैये के साथ काम किया है और इस कदम द्वारा वे शुरूआती स्टेज में मौजूद स्टार्टअप्स को परेशान कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि वे हमेशा इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे और सभी कानूनों का अनुपालन करेंगे. हालांकि, वे जल्दी से जल्दी मामले को सुलझाने के लिए टी-सीरीज और गूगल के साथ बातचीत कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर जल्द वापसी करेगा.

Xiaomi Redmi Note 10S: 15 हजार में 64 MP के कैमरे और 6GB रैम की पेशकश, लेकिन असल खासियत तो सॉफ्टवेयर में है

Bolo Indya के करीब 70 लाख यूजर्स हैं. प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने यूजर्स को भरोसा दिलाते हैं कि उनका बनाया हुआ सारा कंटेंट और इन-ऐप खरीदारी के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स सुरक्षित है और वे जल्द प्ले स्टोर पर वापस आएंगे. गूगल ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.