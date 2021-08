Google Pixel Buds A: गूगल ने भारत में लॉन्च किए वायरलेस ईयरफोन्स, जानें कीमत और खूबियां

गूगल ने बुधवार को भारत में अपने लेटेस्ट ट्रू वायरलेस (TWS) ईयरफोन्स Google Pixel Buds A सीरीज को लॉन्च किया है. A सीरीज भारत में गूगल के पहले TWS ईयरफोन हैं. इन्हें अमेरिका में जून में लॉन्च किया गया था. ये ईयरफोन्स पिछले साल लॉन्च हुए Pixel Buds TWS ईयरबड का किफायती वर्जन है. गूगल ने Pixel Buds A सीरीज की भारत में कीमत 9,999 रुपये है. ईयरफोन्स 25 अप्रैल से फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल और टाटा क्लिक के जरिए उपलब्ध होंगे.

Pixel Buds A-सीरीज में स्टैंडर्ड Pixel Buds 12-mm ड्राइवर मौजूद हैं. कंपनी का दावा है कि यह कुल 24 घंटों तक का बैटरी बैकअप दे सकता है, जिसमें चार्जिंग केस शामिल है. हालांकि, गूगल ने कुछ क्षेत्रों में कीमत घटाने की कोशिश की है. Pixel Buds A सीरीज वायरलेस चार्जिंग और वॉल्यूम ए़डजस्मेंट के लिए स्वाइपिंग कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करती. इसमें अटेंशन अलर्ट फीचर भी मौजूद नहीं है, जिससे वॉल्यूम खुद कम हो जाती है, जब यूजर्स को आसपास की आवाजें सुनने की जरूरत होती है.

A सीरीज के दूसरे स्पेसिफिकेशन्स में स्वेट और वाटर रसिस्टेंस IPX4 रेटिंग और पैसिव नॉयस रिडक्शन के साथ है. ईयरफोन्स बीमफोर्मिंग माइक्रोफोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से बाहरी शोर घट जाता है, जिससे यूजर्स कॉल्स के दौरान आवाज पर ध्यान दे सकते हैं. यूजर्स गूगल असिस्टेंट को कॉल करने के लिए माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फीचर पिछले साल लॉन्च किए गए Google Pixel Buds के समान है. इसके अलावा इसे Google Pixel स्मार्टफोन या एंड्रॉयड 6.0 या बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस के साथ जोड़ने पर यह 40 से ज्यादा भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन का फीचर देता है.

Realme GT, Realme GT Master Edition: 12GB तक की रैम, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

Pixel Buds A सीरीज में ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी है. पूरा रिचार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकता है. वहीं, क्विक चार्ज फीचर से यूजर्स केवल 15 मिनट चार्ज करके तीन घंटे तक ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.