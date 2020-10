Google Pixel 4a India Launch: 31,999 रु कीमत, OnePlus Nord और iPhone SE (2020) से मुकाबला

Google Pixel 4a launched in india: Google Pixel 4a शुक्रवार को भारत में लॉन्च हो गया है. इससे दो महीने पहले गूगल ने Pixel 4a को वैश्विक बाजार में उतारा था. लॉन्च के साथ कंपनी ने भारतीय बाजार में इसकी कीमत और सेल के बारे में भी बताया है. यह फोन Pixel 3a के बाद आया मॉडल है. भारत में इसका मुकाबला OnePlus Nord और iPhone SE (2020) से रहेगा.

Google Pixel 4a की भारतीय बाजार में कीमत 31,999 रुपये इसके सिंगल 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. हालांकि, सीमित अवधि के लिए कंपनी कंपनी फोन को प्रमोशनल कीमत में 29,999 रुपये में ऑफर करेगी.

फोन की भारतीय बाजार में उपलब्धता की बात करें, तो गूगल ने बताया कि Pixel 4a की सेल भारत में 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट के जरिए शुरू होगी. इसी तारीख से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेल सेल की भी शुरुआत करेगी.

Google Pixel 4a के रियर में f/1.7 अपर्चर और LED फ्लैश मॉड्यूल के साथ 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. साथ में HDR+, ड्युअल एक्सपोजर कंट्रोल्स, पोरट्रेट मोड, टॉप शॉट, एस्ट्रोफोटोग्राफी कैपेबिलिटी के साथ नाइट साइट और फ्यूज्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर्स हैं. इसके अलावा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर भी है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में f/2.0 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद ​है.

Google Pixel 4a में 5.81 इंच का फुल HD+ (1,080×2,340 pixels) OLED डिस्प्ले 19.5:9 आस्पेक्ट रेश्यो और 1,080×2,340 पिक्सल के साथ मौजूद है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 730G SoC प्रोसेसर दिया गया है. फोन में नया रिडिजाइंड होल पंच डिजाइन है. इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. फोन में Titan M सिक्योरिटी मॉड्यूल दिया गया है. इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है. नया गूगल असिस्टेंट भी है.

स्मार्टफोन में 6GB रैम के साथ 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से नहीं बढ़ाया जा सकता. फोन में कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, वाईफाई 802.11ac, ब्लूटूथ v5.0, GPS/ A-GPS, NFC, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का हैडफोन जैक दिया गया है. सेंसर्स में एक्सीलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, बारोमीटर, गियररोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल है.

फोन में 3,140mAh बैटरी है जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

