Google का नया फीचर, यूजर्स को सर्च रिजल्ट में मिलेगी ज्यादा जानकारी

गूगल (Google) ने एक नए फीचर का एलान किया है जिससे यूजर्स को सर्च रिजल्ट में दिखने वाली वेबसाइट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी. सर्च रिजल्ट के दायीं ओर मैन्यू आइकन दिखेगा और यह यूजर के लिंक ओपन करने से पहले वेबसाइट के बारे में ज्यादा जानकारी देगा. एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने एलान किया कि वे इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं जिससे यूजर्स को जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोबारा सर्च नहीं करना पड़े.

इसका लक्ष्य यूजर्स को बेहतर संदर्भ देना है, खासकर जब वे स्वास्थ्य और फाइनेंस से संबंधित जवाब खोज रहे हैं. ज्यादातर सर्च रिजल्ट में, जानकारी विकिपीडिया के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अभाव में, गूगल वह अतिरिक्त जानकारी दिखाएगा, जो वह इकट्ठा कर सकता है. नए फीचर का मकसद यूजर्स का समय बचाना है क्योंकि अब उन्हें लिंक खोलने से पहले ज्यादा जानकारी मिलेगी.

यह फीचर अभी भारत में उपलब्ध नहीं है. कंपनी ने कहा कि इसे अमेरिका में उपलब्ध करने की शुरुआत हो गई है. नया फीचर एंड्रॉयड डिवाइस, डेस्कटॉप और मोबाइल वेब पर उपलब्ध होगा. यूजर्स को यह भी दिखेगा कि गूगल वेब या कारोबारों से जानकारी को कैसे सोर्स करता है. गूगल यूजर्स को इन सर्च को बेहतर फॉर्मेट में दिखाएगा, जिससे वे अंतर कर पाएं कि कौन सा स्पोनसर्ड है और कौन नहीं.

नए अपडेट की मदद से यूजर्स को सिक्योरिटी पर ज्यादा कंट्रोल भी मिलेगा. उन्हें पता चलेगा कि उनके और वेबसाइट के बीच कनेक्शन सुरक्षित है या नहीं, जो HTTPS प्रोटोकॉल के इस्तेमाल पर आधारित है.

गूगल ने दिसंबर में नए सर्च फीचर का एलान किया था, जिसकी मदद से कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानना आसान हो जाएगा. इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अपनी लोकेशन में रेगुलेटरी बोर्ड से अधिकृत सभी वैक्सीन की सूची को खोज पाएंगे. इसके साथ हर वैक्सीन की जानकारी भी दिखेगी.

