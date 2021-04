Google का नया डूडल, लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने की अपील

लोगों को कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए गूगल सामने आया है. गूगल ने एक नया डूडल जारी किया है, जिसमें लोगों को मास्क पहनने के लिए अपील की गई है क्योंकि भारत और कुछ दूसरे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ज्यादा सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए अब गूगल ने अथॉरिटीज के साथ यूजर्स को उनकी आदतों के बारे में सावधान करने के लिए हाथ मिलाया है.

गूगल आइकन पर कर्सर रखने पर, सभी अक्षर मास्क पहनकर लौटते हैं और सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखने के लिए दूरी बनाते हैं. लोगो को क्लिक करने पर, एक मैसेज सामने आता है, जो कहता है कि मास्क पहनें, जिंदगियां बचाएं. फेस कवर पहनें, अपना हाथ धोयें, सुरक्षित दूसरी बनाकर रखें. मैसेज में तीन टैब हैं, लक्षण, रोकथाम, इलाज. यूजर्स को इसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि संक्रमण को फैलने से कैसे रोकें और कोविड-19 से संबंधित नए आर्टिकल मौजूद हैं.

मैसेज में More Info का टैब भी शामिल है, जो यूजर्स को स्वास्थ्य औप परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर ले जाता है, जहां मामलों, रिकवरी, मौतों आदि की लेटेस्ट संख्या के बारे में जानकारी मिलती है. एनिमेटेड डूडल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आर्टिकल के भी लिंक मौजूद हैं, जो कोविड-19 को फैलने से रोकने के तरीके बताते हैं.

HP का बजट लैपटॉप Chromebook 11a भारत में लॉन्च, 21,999 रु कीमत

इससे पहले सर्च इंजन ने एक छोटी राइम बनाई थी, जिसे द मास्क सॉन्ग कहा गया है. इसमें नर्सरी की कविता “ ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार” जैसी ट्यून है. इसका मकसद मास्क पहनने को लेकर जागरूकता फैलाना है. पोस्ट के कैप्शन पर लिखा है कि गूगल असिस्टेंट के साथ गाएं.

भारत में हाल ही में कोरोना वायरस के रोजाना मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए थे, जो पिछले साल की ऊंचाई के मुकाबले नया शीर्ष है. सभी राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.