Google Meet पर 60 मिनट तक ही होगी ग्रुप वीडियो कॉल, जानें किनके लिए है लिमिट

Google Meet यूजर्स अब केवल 60 मिनट के लिए ग्रुप वीडियो कॉल कर सकेंगे. गूगल ने कॉल्स पर 60 मिनट की समयसीमा उन लोगों के लिए लगाई है, जो इस सर्विस का इस्तेमाल मुफ्त में कर रहे हैं. पिछले साल, गूगल ने एलान किया था कि वह वीडियो कॉल पर समयसीमा को सितंबर 2020 तक नहीं लगाएगी. कंपनी ने बाद में इस ऑफर को जून 2021 तक बढ़ा दिया था. उसका मकसद जूम, स्काइप और दूसरे सभी लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर देना था. लेकिन इस ऑफर को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है.

तीन या ज्यादा लोगों के साथ सभी कॉल को 60 मिनटों तक सीमित किया जाएगा. गूगल ने कहा कि 55 मिनट पर, सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा कि कॉल खत्म होने वाली है. कॉल को आगे बढ़ाने के लिए मेजबान को अपने गूगल अकाउंट को अपग्रेड करना होगा. वरना, कॉल 60 मिनट में खत्म हो जाएगी. यह ध्यान देने वाली बात है कि वन-ऑन-वन कॉल्स अभी भी मुफ्त हैं और इनमें 60 मिनट की कोई समयसीमा नहीं है. गूगल के मुताबिक, सभी वन-ऑन-वन कॉल्स 24 घंटे तक जारी रह सकती हैं, जो दोनों फ्री और एंटरप्राइज अकाउंट्स के लिए उपयुक्त होगा.

गूगल द्वारा बताया गया अपग्रेड 7.99 डॉलर (करीब 740 रुपये) प्रति महीना वर्कस्पेस इंडीविजुअल के लिए है, जो वर्तमान में केवल पांच देशों में उपलब्ध है. इनमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील और जापान शामिल हैं. पेड प्लान में अपग्रेड करने के बाद, व्यक्ति 24 घंटों तक के लिए कॉल कर सकेगा.

मीटिंग को शुरू करने के लिए, केवल अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करें. आप अपनी ईमेल आईडी डालकर सीधे meet.google.com पर साइन इन कर सकते हैं. जिन यूजर्स के पास गूगल अकाउंट नहीं है, वे आसानी से एक अकाउंट मुफ्त में बना सकते हैं.

पर्सनल गूगल अकाउंट्स के साथ यूजर्स अधिकतम 100 लोगों को वीडियो कॉल में शामिल कर सकते हैं.

