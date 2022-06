Google ने Duo ऐप और Meet को मर्ज करने का किया एलान, सिंगल ऐप में मिलेगा वीडियो कॉलिंग का मजा

Google के इस फैसले से वीडियो कॉलिंग का अंदाज बदल जाएगा और मर्ज होने के बाद इस वीडियो कॉलिंग सर्विस को Google मीट के नाम से जाना जाएगा.

Google ने अपने Duo ऐप को Google Meet में मर्ज करने का एलान किया है. कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी दी. साल 2020 से ही दोनों फीचर्स के मर्ज को लेकर अफवाहें चल रही थीं. अब Google ने इसे आधिकारिक तौर पर इसे कन्फर्म कर दिया है. Google के इस फैसले से वीडियो कॉलिंग का अंदाज बदल जाएगा और मर्ज होने के बाद इस वीडियो कॉलिंग सर्विस को Google मीट के नाम से जाना जाएगा. गूगल मीट का इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए किया जाता है. वहीं Google डुओ वन-ऑन-वन वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता है. मर्ज होने के बाद यूजर्स को दोनों फीचर का मजा एक ही ऐप में मिलेगा. नए बदलाव के साथ डुओ ऐप के यूजर्स गूगल मीट के सारे फीचर का इस्तेमाल ले सकेंगे. Monkeypox: मंकीपॉक्स के इलाज का खर्च क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होगा कवर? क्या है एक्सपर्ट्स की राय? मर्ज होने के बाद नाम रहेगा Google मीट कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह Duo ऐप में Google मीट फीचर लाएगी, ताकि यूजर्स आसानी से एक ही समय में वीडियो मीटिंग शेड्यूल कर सकें. इसकी मदद से किसी शख्स या ग्रुप से तुरंत जुड़ने के लिए वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल किया सकेगा. मर्ज होने के बाद Google Duo ऐप का नाम बदलकर बाद में Google मीट कर दिया जाएगा. यूजर्स इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकेंगे. देश के पहले बैंकिंग मेटावर्स का एलान, घर बैठे कर पाएंगे ब्रांच से जुड़े काम Google ने साल 2016 में Allo के साथ Duo वीडियो-कॉलिंग ऐप को लॉन्च किया था. डुओ ऐप को iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध कराया गया था और इसे Apple के फेसटाइम के कंपटीटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था. Google ने 2018 में Allo को बंद कर दिया, हालांकि कंपनी द्वारा Google मीट पर अधिक ध्यान देने के बावजूद Duo सर्वाइव करने में कामयाब रहा. Google Duo यूजर्स को एक नया ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा. मर्ज होने के बाद नए वर्ज़न को रोल आउट करने पर लेटेस्ट Duo वर्ज़न Google मीट में अपडेट हो जाएगा. Google इस महीने Duo मोबाइल ऐप पर मीट से मिलते-जुलते नए फीचर भी जोड़ेगा. Google Duo ऐप “Gmail, Google कैलेंडर, असिस्टेंट, मैसेज जैसी चीजों के साथ इंटीग्रेट होगा.”

