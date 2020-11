Google Maps कोविड-19 से सुरक्षित रहने में करेगा आपकी मदद, भीड़भाड़ से रखेगा दूर

कोरोना महामारी के दौर में घर से बाहर कहीं सफर करना बहुत गंभीर हो गया है. दिल्ली में कोरोना के मामले भी पिछले कुख दिनों में तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में सतर्क रहना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. अब गूगल मैप्स (Google Maps) में कोरोना के समय में आपके सुरक्षित सफर के लिए नए फीचर्स आए हैं. पिछले कुछ महीनों में गूगल मैप्स में करीब 250 नए फीचर्स और सुधार किए हैं. अब गूगल एक अपडेट ला रहा है जो सार्वजनिक परिवाहनों में लाइव भीड़भाड़ की स्थिति बताएगा. इसके साथ यह टेकआउट और डिलीवरी ऑर्डर का स्टेट भी दिखाएगा.

ये अपडेट एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइसेज में आएंगे. इस अपडेट के साथ गूगल मैप्स यूजर्स एक क्षेत्र में अब तक सामने आए पूरे मामलों को देश सकेंगे. इसके साथ लोकल अथॉरिटीज से कोविड-19 संसाधनों का लिंक भी दिया जाएगा.

गूगल मैप्स पर सार्वजनिक परिवहनों में भीड़भाड़ की जानकारी आपको सूचित रखेगी. लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने के लिए जरूरत से ज्यादा भीड़भाड़ वाली बसों को नजरअंदाज कर सकते हैं. गूगल मैप्स आपको दिखाएगा कि आपकी बस, ट्रेन आदि में इस समय कितनी भीड़ है. यह दुनिया भर में गूगल मैप्स के यूजर्स से मिले रियल टाइम फीडबैक के आधार पर होगा.

टेकआउट और डिलीवरी का लाइव स्टेटस कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत जैसे देशों में दिखेगा. लेकिन इस जानकारी के लिए, आपको गूगल मैप्स ऐप का इस्तेमाल करके ऑर्डर करना होगा. इसमें इंतजार करने का समय और डिलीवरी फीस के साथ तुरंत दोबारा ऑर्डर करने की भी सुविधा भी मिलेगी. इस सभी से आप न केवल कोविड-19 के दौरान सुरक्षित सफर कर सकते हैं, बल्कि आपका बहुत समय भी बचेगा.

गूगल ने कहा कि जब रेस्टोरेंट में जाना सुरक्षित होगा, तो आपको जल्दी दुनिया भर के 70 देशों में रिजर्वेशन का स्टेटस दिखेगा. ऐसा संभव है कि ये दो नए फीचर्स आप लोगों को मिल चुके हों क्योंकि कंपनी ने अपडेट लाना शुरू कर दिया है. अगर अब तक अपडेट नहीं मिला है, तो कुछ दिन का इंतजार करें.

