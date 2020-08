होल पंच डिस्प्ले के साथ Google Pixel 4a लॉन्च, मिलेगा 12 MP कैमरा; जानें अन्य फीचर्स और भारत में कब होगा उपलब्ध

Google ने सोमवार को अपना नया Pixel 4a स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च कर दिया. भारतीय बाजार में यह अक्टूबर 2020 में आएगा और इसकी बिक्री एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के जरिए होगी. हालांकि कंपनी नए 5G इनेबल्ड Pixel 5 और Pixel 4a (5G) को भारत और सिंगापुर के बाजारों में नहीं उतारेगी. Pixel 4a (5G) और Pixel 5 अमेरिका, कनाडा, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में उपलब्ध होंगे. इन स्मार्टफोन्स की कीमत 499 डॉलर से शुरू होगी.

Google Pixel 4a की कीमत 349 डॉलर (लगभग 26,300 रुपये) से शुरू है. यह कीमत 6GB + 128GB वेरिएंट के लिए है. अमेरिका में यह स्मार्टफोन 20 अगस्त से Google Store, BestBuy.com, Amazon और अन्य स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगा. Google Pixel 4a को एक ही रंग- जेट ब्लैक में लॉन्च किया गया है. Pixel 4a के फ्रंट व बैक में सिंगल कैमरा दिया गया है.

Google Pixel 4a के रियर में f/1.7 अपर्चर और LED फ्लैश मॉड्यूल के साथ 12 एमपी कैमरा दिया गया है. साथ में HDR+, ड्युअल एक्सपोजर कंट्रोल्स, पोरट्रेट मोड, टॉप शॉट, एस्ट्रोफोटोग्राफी कैपेबिलिटी के साथ नाइट साइट और फ्यूज्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर्स हैं. इसके अलावा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर भी है. फोन के फ्रंट में f/2.0 अपर्चर के साथ 8 एमपी कैमरा ​है.

– 5.81 इंच फुल HD+ (1,080×2,340 pixels) OLED डिस्प्ले, 19.5:9 आस्पेक्ट रेशियो

– octa-core Qualcomm Snapdragon 730G

– नई रिडिजाइंड होल पंच डिजाइन

– Android 10

– Titan M सिक्योरिटी मॉड्यूल

– रियर फिंगरप्रिंट सेंसर

– 3,140mAh बैटरी

– नया Google Assistant

– लाइव कैप्शन सपोर्ट

– कनेक्टिविटी ऑप्शंस: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, NFC, USB Type-C, 3.5mm हैडफोन जैक

– सेंसर्स: एक्सीलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, बारोमीटर, गियररोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर

