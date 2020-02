Google Flights से खोजें सस्ती फ्लाइट; दुनिया में कहीं भी जाने के लिए होगी बुकिंग, मिलेंगे ये खास फीचर

Google Flights: अगर आने वाले दिनों में आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं और उसके लिए सस्ते दाम में फ्लाइट खोज रहे हैं, तो इसके लिए गूगल फ्लाइट्स एक अच्छा ऑप्शन है. गूगल फ्लाइट्स से आप अपनी डेस्टिनेशन, तारीख के मुताबिक फ्लाइट में टिकट बुक करा सकते हैं. गूगल फ्लाइट्स पर आप दुनिया में किसी भी जगह जाने के लिए सस्ते दाम में फ्लाइट खोजकर बुक करा सकते हैं. आइए जानते हैं कि गूगल फ्लाइट्स पर क्या-क्या फीचर्स मौजूद हैं.

आप अपने गूगल फ्लाइट्स पेज पर होम एयरपोर्ट की सेटिंग करके, गूगल कई जगहों की सस्ती टिकटों के बारे में जानकारी अपने आप ही दे देगा. आप “Explore destinations.” पर क्लिक करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं. यह उन मुसाफिरों के लिए अच्छा है जिनका अभी तक कार्यक्रम तय नहीं है. इसमें आप जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे, उसे बदल सकते हैं. ऐसा करके आप अलग-अलग जगहों के लिए डील खोज सकते हैं. इसके अलावा आप अगले 6 महीने, किसी निश्चित महीने या तारीख के मुताबिक डील खोज सकते हैं. आप किसी भी महीने में वीकेंड ट्रिप या किसी महीने में 2 हफ्ते की ट्रिप के हिसाब से भी खोज सकते हैं.

Explore destinations पेज पर आप अपने मुताबिक जितनी अधिकतम कीमत का भुगतान करना चाहते हैं, उसे तय कर सकते हैं. यह सस्ती फ्लाइट्स खोजने ते लिए एक बेहतरीन तरीका है.

गूगल फ्लाइट्स से आप नजदीकी एयरपोर्ट को बेहतर डील के साथ खोज सकते हैं. इनमें आप ऐसे कई एयरपोर्ट को खोज सकते हैं, जो अलग-अलग शहरों में हैं. आपको यहां दुनिया भर के एयरपोर्ट की जानकारी मिल जाएगी. इससे आप फ्लाइट की तुलना कर सकते हैं. इसमें आप आसानी से कीमत, सफर की समयावधि, एयरलाइन और उड़ान भरने और उतरने के समय के मुताबिक आप फ्लाइट को चुन सकते हैं. इसके अलावा गूगल फ्लाइट्स से आप यह देख सकते हैं कि किराये में सामान शामिल है या नहीं.

स्मार्टफोन मार्केट में नई जंग! Redmi 8A Dual की भारत में बिक्री शुरू, Realme C3 और Infinix Hot 8 से होगी टक्कर

अपने गूगल अकाउंट से लिंक करने पर जब आप गूगल फ्लाइट्स से बुक करेंगे, तो Google Trips में उस ट्रिप के बारे में जानकारी ऑटोमैटिक सेव हो जाएगी. इससे आपको टिकट समेत सारी जानकारी एक जगह रखने में आसानी होगी. इससे आपको नई जगह के लिए सफर करते समय भी मदद करता है.

Input: Forbes

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.