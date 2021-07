Google ने पर्सनल लोन ऐप्स पर लगाम कसने के लिए उठाया कदम, प्ले स्टोर पर बने रहने के लिए फॉलो करने होंगे गाइडलाइंस

Google New guidelines for personal loan apps: गूगल भारत में पर्सनल लोन ऐप्स पर नजर रख रहा है. अब इसके लिए कंपनी नई गाइडलाइंस लेकर आई है. ऐप डेवलपर्स को 15 सिंतबर 2021 तक नई पॉलिसी का पालन करना होगा. इसमें जरूरी योग्यता के लिए अनिवार्य नियम भी शामिल है, जिनका पालन प्ले स्टोर पर रहने के लिए करना जरूरी है.

इससे पहले यह चिंता जताई जा रही है कि ये छोटे लोन वाले ऐप्स देश में यूजर्स को निशाना बना रहे हैं. जनवरी में, गूगल ने कहा था कि उसने यूजर्स और सरकारी एजेंसियों से शिकायतों के आधार पर सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप्स को हटा दिया है.

नई गाइडलाइंस के तहत, ऐप्स को भारत के लिए तैयार की गई पर्सलन लोन ऐप डेक्लरेशन को पूरा करना होगा. उन्हें इसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज उपल्बध करने होंगे. उदाहरण के लिए, क्या आप को पर्सलन लोन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित लाइसेंस मिल गया है. अगर ऐसा है, तो उन्हें उसकी गूगल को एक कॉपी सब्मिट करनी होगी.

Sony के PlayStation 5 की शानदार बिक्री, अब तक बेचे 1 करोड़ यूनिट्स

गूगल ने कहा कि जो ऐप्स सीधे तौर पर कर्ज देने के काम में नहीं हैं और केवल नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) या बैंकों द्वारा यूजर्स को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. उन्हें भी अपनी घोषणा में इस जानकारी को सटीक तौर पर दिखाना होगा. ऐसे कई पर्सनल लोन ऐप्स हैं, जिनमें शाओमी, रियलमी जैसी कंपनियां शामिल हैं. ये अपने पर्सनल लोन ऐप्स के जरिए थर्ड पार्टी कर्ज देने वाली सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं. यह नियम उनके लिए लागू किया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.