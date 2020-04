कोरोना: अब Google पर देख सकेंगे फूड और नाइट शेल्टर की लोकेशन; आ गया नया फीचर

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इनकी संख्या 4000 के पार चली गई है. कोरोना को देखते हुए देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लागू है. इसकी वजह से गांवों, कस्बों और शहरों में लोगों की जिंदगी बाधित हुई है. लोगों की आजीविका और यातायात पर हुए असर की वजह से बहुत से मजदूर जो बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आए थे, वे अब पैदल घर जाने लगे हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए गूगल ने अपने मैप्स, सर्च के साथ गूगल असिस्टेंट में नया फीचर ऐड किया है जिससे फूड शेल्टर और नाइट शेल्टर का पता लगाया जा सकता है. गूगल ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है. कंपनी ने बताया कि इसके लिए वह MyGovIndia के साथ काम कर रही है.

Working closely with @mygovindia, we are now surfacing locations of food shelters & night shelters on Google Maps, Search and Google Assistant, to help migrant workers & affected people across cities.

Please help this reach those who need it most.@PMOIndia @GoI_MeitY @rsprasad pic.twitter.com/g9LwYfikrW

— Google India (@GoogleIndia) April 6, 2020