Airtel ग्राहकों के लिए खुशखबरी! इस प्लान में रोज 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ में 4 लाख का इंश्योरेंस कवर

एयरटेल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. उन्हें अब एक खास प्रीपेड प्लान लेने पर 4 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस भी मिलेगा. टेलिकॉम ऑपरेटर एयरटेल (Airtel) ने सोमवार को भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस (Bharti AXA Life Insurance) के साथ मिलकर इंश्योरेंस कवर के साथ प्रीपेड बंडल प्लान लॉन्च किया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर के ग्राहकों को 599 रुपये प्रीपेड बंडल प्लान के साथ 4 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा.

बीमा नियामक IRDAI के अनुसार, भारत में बीमा की पहुंच आबादी के 4 फीसदी से भी कम है. जबकि मोबाइल की पहुंच 90 फीसदी आबादी तक हो गई है. एक अनुमान के अनुसार, भारत में 2022 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 83 करोड़ हो जाएगी.

एयरटेल के नए 599 रुपये के प्रीपेड बंडल में ग्राहकों को रोज 2जीबी डेटा मिलेगा. ग्राहकों को किसी भी नेटवक पर अनलिमिटेड कॉल और रोज 100 एसएमएस की सुविधा मिलेगा.

इसके अलावा, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से 4 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा. इस प्रीपेड रिचार्ज की वैधता 84 दिन होगी. साथ ही प्रत्येक रिचार्ज पर इंश्योरेंस कवर स्वत: आगे की अवधि के लिए जारी हो जाएगा.

कंपनी के अनुसार, इस प्लान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्राहक कुछ ही सेकंड्स में इश्योरेंस एनरोलमेंट की प्र​क्रिया पूरी कर लें. ग्राहकों को इंश्‍योरेंस के लिए एन्‍रोल कराने के लिए पहला रिचार्ज एसएमएस, एयरटेल थैंक्स ऐप या एयरटेल रिटेलर के जरिए कराना होगा.

एयरटेल के अनुसार, 18-54 साल की उम्र के सभी ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इसके लिए किसी भी तरह के पेपरवर्क या मेडिकल की जरूरत नहीं होगी. वहीं, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तत्काल डिजिटली ग्राहक को भेज दिया जाएगा. वहीं, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फिलिकल कापी रिक्वेस्ट पर ग्राहक के घर भी डिलिवर करा दी जाएगी.

