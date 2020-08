Gmail Down: दुनिया भर में यूजर्स को परेशानी, अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में मुश्किल

यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ईमेल भेजने और मेल में फाइल को अटैच करने में मुश्किल हो रही है.

Gmail Down Worldwide: कुछ यूजर्स के लिए Gmail डाउन दिखा रहा है. ईमेल सर्विस दुनिया भर में काम नहीं कर रही है. यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ईमेल भेजने और मेल में फाइल को अटैच करने में मुश्किल हो रही है. इस बात को एक घंटे से ज्यादा समय हो गया है कि लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं. गूगल ने इस मामले को स्वीकार किया है और कहा है कि वे मामले की पड़ताल कर रहे हैं.

कंपनी मामले में देगी अपडेट

उन्होंने बताया कि वे आज दोपहर 1.39 बजे तक अपडेट देंगे, जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि मुश्किल का हल कब तक किया जा सकता है. गूगल ऐप्स स्टेटस पेज पर भी अपडेट देकर यह कन्फर्म किया गया है कि उन्हें Gmail से जुड़े मुद्दों को लेकर रिपोर्ट्स मिली हैं. यूजर्स ने ट्विटर और DownDetector वेबसाइट पर इन मुद्दों को लेकर बात की है और गूगल की सेवाओं, खासकर Gmail से जुड़ी समस्याओं को बताया है. इसका दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स इस्तेमाल करते हैं.

Google Drive समेत दूसरी सर्विसेज को लेकर भी परेशानी

ज्यादातर यूजर्स यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें वे मेल नहीं भेज पा रहे हैं या उन्हें ईमेल में किसी तरह की फाइल को अटैच करने में मुश्किल हो रही है. यूजर्स कुछ G suite सर्विसेज से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं जैसे Google Drive, Google Doc. लेकिन अधिकतर लोगों को Gmail से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है. गूगल के ऐप स्टेटस पेज पर Gmail, Google Drive, Google Chat, Google Meet, Google Groups, Google Docs, Google Keep और Google Voice से जुड़े मामले भी दिख रहे हैं.

यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी मुश्किलों को बताने के लिए #Gmaildown के साथ ट्वीट किए.

Never thought #Gmail could have server down or technical problems. Is anyone else facing issues while uploading attachments through your G Suite or personal gmail? @gmail @Google — Pawan G Rochwani (@pawan_rochwani) August 20, 2020

I m facing problem in gmail whats wrong going anyone tell #Gmail from 1 hr i m trying but same happening. pic.twitter.com/Ehq1PxDM25 — akash yadav (@akashya90366864) August 20, 2020