Gionee Max Pro India Launch: 6,000mAh की दमदार बैटरी; सिर्फ 6,999 रु कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Gionee Max Pro launched in india: अगर आप एक अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन आपका बजट 10 हजार रुपये से कम है, तो ये खबर आपके लिए है. भारत में सोमवार को नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन Gionee Max Pro लॉन्च हुआ है. फोन के मेन फीचर्स में 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 6.52 इंच का डिस्प्ले मिलता है. कंपनी के मुताबिक, फोन में एक बार चार्ज करने पर 60 घंटे तक का टॉकटाइम मिलेगा. फोन में 3GB की रैम और 32GB का स्टोरेज दिया गया है.

Gionee Max Pro को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया गया है और इसकी सेल 8 मार्च से शुरू होगी. इसकी भारतीय बाजार में कीमत 6,999 रुपये इसके एकमात्र 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मॉडल के लिए है. ग्राहकों को इसमें तीन कलर ऑप्शन में से चुनन होगा- ब्लू, ब्लैक और रेड.

इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. स्मार्टफोन में 6.52 इंच का फुल व्यू Dewdrop डिस्प्ले 2.5D कर्व्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc 9863A SoC प्रोसेसर है. इसमें 3GB की रैम और 32GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है.

Gionee Max Pro में 6,000mAh की बैटरी है, जो रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS/ A-GPS और 3.5mm का हेडफोन जैक और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है. फोन गूगल असिस्टेंट बटन और फेस अनलॉक के साथ आता है. फोन 165x75x10mm और 212 ग्राम वजन के साथ है.

