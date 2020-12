2020: कोरोना काल में बढ़ी इन 4 गैजेट्स की डिमांड, हेडफोन से लेकर वैबकेम हैं शामिल

Gadgets in 2020: साल 2020 कोरोना महामारी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. इस महामारी ने लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित किया. जहां ज्यादातर सरकारी और निजी सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को अपनाया. वहीं, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास ही माध्यम बन गया. इसके अलावा दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत का जरिया भी गैजेट बने. ऐसे कई गैजेट्स हैं, जिनकी कोरोना काल में मांग बढ़ी.

वर्क फॉम होम करते समय या ऑनलाइन क्लास लेते समय, आसापस की आवाजों से परेशानी नहीं हो, इसमें हेडफोन बड़ी मदद करते हैं. खासकर अब दफ्तरों की मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही हैं, इसमें भी हेडफोन बहुत इस्तेमाल में आते हैं. बेहतर क्वालिटी वाले नॉयस कैंसेलिंग ईयरफोन खरीदना अच्छा निवेश है. भारत में Apple ने हाल ही में अपने पहले ओवर इयर हेडफोन्स AirPods Max को लॉन्च किया है, जो एक अच्छा ऑप्शन है. इसकी कीमत 59,900 रुपये है. किफायती ऑप्शन के तौर पर आप JBL LIVE 650BTNC खरीद सकते हैं. बाजार में इसकी कीमत 10,499 रुपए है.

कोरोना महामारी के दौर में लोग अपनी सेहत को लेकर भी जागरूक हुए हैं. अब लोग अपने स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ऐसे में फिटनेस बैंड की डिमांड बढ़ी है. इससे व्यक्ति अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकता है. समय के साथ ही सेहत का ध्यान रखने के लिए यह एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है. इसमें कई वर्कआउट मोड भी मिलते हैं. साथ में, स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, हर्ट रेट मॉनेटरिंग आदि फीचर्स मिलते हैं. इसकी बड़ी मांग को देखते हुए सैमसंग ने इस साल भारत में अपना नया फिटनेस ट्रैकर बैंड Samsung Galaxy Fit 2 लॉन्च किया. भारतीय बाजार में कीमत 3,999 रुपये है.

आजकल अधिकतर लैपटॉप में इन बिल्ट कैमरा मिलता है. लेकिन कई ऐसे लैपटॉप हैं, जिनमें वेबकैम नहीं है. अब लोग वर्क फॉम होम कर रहे हैं, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग के लिए एक अच्छे वेबकैम की जरूरत होती है. ऐसे में कोरोना महामारी के दौर में इस साल वेबकैम की डिमांड भी बढ़ी है. बाजार में ऐसे कई ब्रांड्स हैं, जो किफायती और अच्छी क्वालिटी के साथ वेबकैम ऑफर कर रहे हैं. इसमें HP W 100 Webcam अच्छा ऑप्शन है, जो 1,700 रुपये में उपलब्ध है.

कोरोना महामारी के दौर में लोग अपना ज्यादातर समय घर में बिताते हैं. ऐसे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा है. लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से बात करने के लिए भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. आधिकारिक कामों के लिए भी इनका इस्तेमाल बढ़ा है. क स्टडी में कहा गया है कि भी कहा गया है कि भारतीयों द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल में अनुमानत: 25 फीसदी का इजाफा हुआ है. महामारी के दौरान घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) और मनोरंजन आदि के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा है. लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हैंडसेट कंपनी वीवो की ओर से यह अध्ययन सीएमआर ने किया है. ऐसे में लोगों को स्मार्टफोन को ज्यादा चार्ज करने की जरूरत होती है और पावर बैंक की मांग बढ़ी है.

