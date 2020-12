Foldable Smartphones in 2020: फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर इन कंपनियों ने लगाया दांव; भारत में Samsung, Motorola ने उतारे मॉडल

Foldable Smartphones in 2020: साल 2020 कोरोना वायरस महामारी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. इस साल में पूरी दुनिया ने मुश्किलों का सामना किया. लेकिन टेक की दुनिया में इस साल बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों ने कई बेहतरीन फोन बाजार में उतारे. 2020 में फोल्डेबल फोन्स की ओर भी लोगों और कंपनियां का आकर्षण देखने को मिला. भारत में भी बड़ी कंपनियों ने अपने नए फोल्डेबल फोन्स को लॉन्च किया.

मोटोरोला (Motorola) ने अक्टूबर में भारत में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr 5G लॉन्च किया. Motorola Razr 5G के 8 जीबी रैम+256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में 1.25 लाख रुपये रखी गई है. फोन की क्विक व्यू इंटरैक्टिव स्क्रीन यानी सेकेंडरी स्क्रीन के जरिए यूजर्स फोन को फ्लिप ओपन किए बिना फोन में आई नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, फेवरिट कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं, मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं व नेविगेशन का इस्तेमाल करने जैसे कई काम कर सकते हैं.

फोन में क्वॉड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके अलावा सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में f/2.2 अपर्चर के साथ 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. यह फोल्डेबल फोन की स्क्रीन पर नॉच डिजाइन के साथ स्थित है.

स्मार्टफोन में मेटल और ग्लास बॉडी दी गई है. इसमें एंड्रॉयड 10 बेस्ड My UX ऑन टॉप और ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 765जी प्रोसेसर और Adreno 620 जीपीयू है. 2,800 mAh की बैटरी और रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है. स्मार्टफोन में फोल्डेबल 6.2 इंच प्लास्टिक OLED प्राइमरी स्क्रीन है. फ्रंट फ्लिप पैनल पर 2.7 इंच ग्लास OLED सेकेंडरी स्क्रीन है. फोन में हेडफोन जैक नहीं दिया गया है.

सैमसंग ने सितंबर में भारत में अपना नया फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 2 लॉन्च किया. भारतीय बाजार में इस फोन की कीमत 1,49,999 रुपये रखी गई है. इसमें 6.2 इंच का इनफिनिटी ओ कवर डिस्प्ले और इसे अनफोल्ड करने पर यह 7.6 इंच की मेन स्क्रीन के साथ एक टैबलेट पीसी का फॉर्म ले लेता है.

Samsung Galaxy Z Fold 2 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 मेगापिक्सल का कैमरा और तीसरा भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आउटर डिस्प्ले पर 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इनर डिस्प्ले पर भी एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे फोन के फोल्ड नहीं होने पर भी सेल्फी ली जा सकेगी.

Samsung Galaxy Z Fold 2 में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ One UI 2.5 मौजूद है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865+ SoC प्रोसेसर के साथ 12GB की रैम है. फोन में 256GB का स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से नहीं बढ़ाया जा सकता. फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. फोन में AKG द्वारा स्टीरियो स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्ट के साथ हैं. Samsung Galaxy Z Fold 2 में 4,500mAh की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस पावरशेयर को सपोर्ट करती है.

2020 में 4 साल से अधिक समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर स्मार्टफोन मार्केट में लौट आई है. कंपनी ने अमेरिका में अगस्त में अपने Surface Duo स्मार्टफोन के लिए ऑर्डर लेने शुरू कर दिए. Surface Duo एक ड्युअल स्क्रीन एंड्रॉयड डिवाइस है. इसकी कीमत 1399 डॉलर है. इंडियन करेंसी में यह लगभग 1,04,658 रुपये बैठती है. Surface Duo स्मार्टफोन में 5.6 इंच के दो डिस्प्ले हैं. फोन को किताब की तरह खोले जाने पर यह 4.8 एमएम थिक है और स्क्रीन 8.1 इंच की हो जाती है. हालांकि, यह अभी भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है.

फोन में f/2.0 के साथ 11-megapixel का सिंगल कैमरा है. स्मार्टफोन में 5जी सपोर्ट नहीं है. Surface Duo एंड्रॉयड स्मार्टफोन है. माइक्रोसाफ्ट की गूगल के साथ पार्टन​रशिप का अर्थ है कि सरफेस डुओ में कई एंड्रॉयड ऐप्स मिलेंगे. Surface Duo में 6GB रैम के साथ या तो 128GB या 256GB का इंटर्नल स्टोरेज दिया जाएगा. फोन में Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर मिलेगा. इस डिवाइस में 3577 एमएएच बैटरी दी गई है. यह डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस पेन्स को भी सपोर्ट करती है.

